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Терехов в Італії: стали відомі причини візиту

Суспільство 11:26   31.10.2026
Оксана Якушко
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Терехов в Італії: стали відомі причини візиту

Мер Харкова Ігор Терехов відвідав Італію, щоб зустрітися у Генуї з представниками компанії “Leonardo”, яка спеціалізується на захисті стратегічної інфраструктури в усьому світі.

Про це повідомила Харківська міськрада.

Терехов ознайомився з передовими розробками, спрямованими на підтримку безпечної цифрової трансформації промисловості та суспільства, а також на підвищення ефективності систем реагування міст на надзвичайні ситуації.

Ігорю Терехову представили напрями діяльності компанії у сферах ШІ, кібербезпеки та критично важливих систем зв’язку. У цих галузях «Leonardo» розробляє рішення, які сприяють захисту стратегічної інфраструктури в усьому світі.

«У Харкові функціонує унікальний для України Ситуаційний центр, який об’єднує всі міські служби в єдину систему координації. Це дозволяє нам значно оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації. Але ми розуміємо, що технології розвиваються, тому шукаємо нові підходи до вдосконалення роботи нашого центру. Для нас важливо використовувати найкращий міжнародний досвід, щоб ще швидше реагувати на загрози та підвищувати рівень безпеки харків’ян», – зазначив мер.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 11:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов відвідав Італію, щоб зустрітися у Генуї з представниками компанії “Leonardo”, яка спеціалізується на захисті стратегічної інфраструктури в усьому світі.".