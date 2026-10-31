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Терехов в Италии: стали известны причины визита

Общество 11:26   31.10.2026
Оксана Якушко
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Терехов в Италии: стали известны причины визита Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов посетил Италию, чтобы встретиться в Генуе с представителями компании Leonardo, специализирующейся на защите стратегической инфраструктуры во всем мире.

Об этом сообщил Харьковский горсовет.

Терехов ознакомился с передовыми разработками, направленными на поддержание безопасной цифровой трансформации промышленности и общества и повышение эффективности систем реагирования городов на чрезвычайные ситуации.

Игорю Терехову представили направления деятельности компании в сфере ИИ, кибербезопасности и критически важных систем связи. В этих областях Leonardo разрабатывает решения, способствующие защите стратегической инфраструктуры во всем мире.

«В Харькове функционирует уникальный для Украины Ситуационный центр, объединяющий все городские службы в единую систему координации. Это позволяет нам более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Но мы понимаем, что технологии развиваются, потому ищем новые подходы к совершенствованию работы нашего центра. Для нас важно использовать самый лучший международный опыт, чтобы еще быстрее реагировать на угрозы и повышать уровень безопасности харьковчан», — отметил мэр.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 11:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов посетил Италию, чтобы встретиться в Генуе с представителями компании Leonardo, специализирующейся на защите стратегической инфраструктуры во всем мире.".