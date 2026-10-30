Никогда не было так страшно: руфер покорил звезду возле Центрального парка 📹

Руфер Zirka в Харькове поднялся на шпиль здания возле Центрального парка. Он рассказал, что на подготовку ушло несколько месяцев и немало неудачных попыток, однако в итоге экстремалу удалось добраться до самой верхушки.

«Спонтанное решение подняться на эту звезду превратилось в многомесячное испытание с многочисленными попытками. После нескольких неудачных попыток забросить рукав я решил попытаться подняться без него. И, к моему удивлению, у меня действительно получилось! Как только я схватился за основу, которая держит «звезду», почувствовал мощный выброс адреналина — и на волне этих эмоций добрался до самой вершины. Мне уже приходилось подниматься на «звезды» раньше, но эта была раз в 20 страшнее. Еще никогда во время подъема мне не было так страшно», – поделился впечатлениями руфер.

Внимание! Видео демонстрирует опасные действия, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью. Не пытайтесь повторить их самостоятельно.

Видео: zirkahentay

Справка. Руфер – это человек, занимающийся руфингом, то есть нелегальным или экстремальным покорением и прогулками по крышам высотных зданий, башен, мостов или других высотных сооружений.