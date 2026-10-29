Трагедия на вокзале в Днепре, удары по Харькову и Изюму – итоги 29 октября

Беспилотник ударил по железнодорожному вокзалу в Днепре: 14 погибших. В Харькове из-за ночной атаки вспыхнул масштабный пожар. На Изюм сбросили бомбы. Объектив напоминает главные новости дня.

Укрзализныця детально проанализировала российский удар по вокзалу в Днепре и предоставила критически важные указания пассажирам. Электричку в центре Украины 29 октября атаковали не баллистикой, а беспилотником. О его приближении было известно заранее. Однако попадание имело трагические последствия: погибли 14 человек, еще 14 ранены. По данным железнодорожников, пассажиров на вокзале информировали не просто о воздушной тревоге, но и впоследствии — о повышенной опасности российского удара. Движение остановили, из электрички «Днепр» – «Запорожье» объявили эвакуацию. Из громкоговорителей предупреждали о необходимости находиться в укрытиях.

Несмотря на это, значительное количество людей осталось стоять на платформе рядом с поездом. В Укрзализныце подчеркнули: вокзалы, платформы и поезда сейчас являются приоритетными целями врага. Это зона повышенной опасности. Поэтому указания железнодорожников следует выполнять безоговорочно и вовремя. При отсутствии укрытия при эвакуации от поезда и перрона необходимо отойти не менее чем на 200 метров.

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Масштабный пожар возник в Холодногорском районе: там горели грузовики, автобусы и техника, сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины. Еще три попадания были в Салтовском и Индустриальном районах. По данным областной прокуратуры, поврежден частный дом. Раненая женщина.

Бомбы «сложили» пятиэтажное админздание. Под завалами оказались люди. Повреждены десятки частных домов, сообщило Изюмская ГВА. На месте продолжалась спасательная операция. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о 13 пострадавших.

БУ заявила о враждебном вбросе, распространившемся сетью. Среди публиковавших информацию – автор популярного телеграмм-канала «Говорят Снайпер», военнослужащий Станислав Бунятов. Он писал, что побег имел место 28 октября вечером в районе Староверовки, и призвал провести комплексную проверку в военной службе правопорядка.

Уникальную операцию провела в Харьковской области 57 бригада ВСУ. Воины взяли русского захватчика в плен с помощью дрона с громкоговорителем. Маршрут оккупанта проходил рядом с местом, где находилось тело погибшего украинского военного. Россиянину доставили носилки тяжелым бомбером «Вампир». На них оккупант вытащил погибшего на более безопасную территорию, где украинские воины его забрали на машине.

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