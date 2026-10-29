Удары по Харькову и пригороду: из-за «прилета» БпЛА пострадала целая семья

В Харьковской облпрокуратуре установили, что 29 октября россияне били по Харькову и пригороду реактивными беспилотниками типа «Герань-3».

Около 09:25, из-за ударов по частному дому в Малой Даниловке пострадала целая семья: это муж с женой и двое их дочерей 13-ти и 5-ти лет.

Также оккупанты обстреливали и Харьков:

в Индустриальном районе города Харькова повреждено частное домовладение в результате вражеской атаки, произошедшей ориентировочно в 7 утра. Телесные повреждения получила 51-летняя женщина;

в Салтовском районе Харькова утром попадание пришлось по территории учебного заведения. Без пострадавших.

«При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.