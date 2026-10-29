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Удары по Харькову и пригороду: из-за «прилета» БпЛА пострадала целая семья

Происшествия 10:16   29.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Удары по Харькову и пригороду: из-за «прилета» БпЛА пострадала целая семья

В Харьковской облпрокуратуре установили, что 29 октября россияне били по Харькову и пригороду реактивными беспилотниками типа «Герань-3». 

Около 09:25, из-за ударов по частному дому в Малой Даниловке пострадала целая семья: это муж с женой и двое их дочерей 13-ти и 5-ти лет.

Также оккупанты обстреливали и Харьков:

  • в Индустриальном районе города Харькова повреждено частное домовладение в результате вражеской атаки, произошедшей ориентировочно в 7 утра. Телесные повреждения получила 51-летняя женщина;
  • в Салтовском районе Харькова утром попадание пришлось по территории учебного заведения. Без пострадавших.

«При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 10:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре установили, что 29 октября россияне били по Харькову и пригороду реактивными беспилотниками типа «Герань-3». ".