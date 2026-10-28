Жителя Печенег обвиняют в корректировке ударов по дамбе: грозит пожизненное

В Чугуеве будут судить 50-летнего жителя поселка Печенеги. Его обвиняют в корректировке вражеских ударов по дамбе Печенежского водохранилища и сообщении разведданных о размещении подразделений Сил обороны Украины.

Как сообщили в областной прокуратуре, осенью 2025 житель поселка Печенеги через мессенджер Telegram наладил связь с представителем российской спецслужбы и согласился выполнять его задачи. В октябре 2025 – январе 2026 года он посылал куратору разведданные о подразделениях Сил обороны Украины в виде текстовых и голосовых сообщений, а также скриншотов Google Maps с отметками. В частности, распространил информацию о расположении блиндажей, перемещении военной техники иностранного производства, предоставленной Украине международными партнерами.

Отдельное внимание он уделял дамбе Печенежского водохранилища: фиксировал последствия вражеских попаданий, характер повреждений и состояние шлюзов.

«Также мужчина регулярно оставлял в пророссийских Telegram-каналах комментарии, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. В частности, переводил вину за обстрелы жилых массивов Харькова на украинских военных и ожидал захвата региона. Характер высказываний подтвержден выводами судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы», — говорят в прокуратуре.

В феврале 2026 года правоохранители задержали мужчину по месту жительства и сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Его будут судить в Чугуевском городском суде по обвинению в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенных повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Максимальное наказание, которое ему угрожает, — пожизненное лишение свободы.

Напомним, Печенежская дамба длительное время является объектом системных атак. Россияне пытались поразить ее «Шахедами» КАБами, ракетами различных типов, «Молниями» и FPV-дронами. Дамба является критически важным объектом, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.