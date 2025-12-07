«Были готовы»: последствия удара РФ по Печенежской дамбе оценили в ВСУ

Украинская сторона была готова к тому, что Печенежская дамба в Харьковской области может подвергнуться критическим повреждениям, прокомментировали атаку военных РФ 7 декабря в 16-м армейском корпусе ВСУ.

«Заранее были разработаны соответствующие планы реагирования. Разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику», — отметили военные.

Во-вторых, говорится в публикации, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств, поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не окажет критического влияния на ведение боевых действий.

В случае необходимости Силы обороны готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, подчеркивают военные.

В 16-м армейском корпусе констатируют, что Печенежская дамба длительное время является объектом системных атак. Россияне пытались поразить ее «Шахедами» КАБами, ракетами различных типов, «Молниями» и FPV-дронами.

«Только за последние дни зафиксировано несколько попыток поражения этого участка. Позавчера российская ракета ударила по дачному массиву рядом, уничтожив более десяти домов», — сообщили защитники.

Они также подчеркнули, что Печенежская дамба является критически важным объектом, который обеспечивает водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.

«Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания, а удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям (1977). Удар российских войск по Печенежской дамбе является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление», — добавляют защитники.

Напомним, о том, что военные РФ нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища в Печенегах, поселковый голова Александр Гусаров сообщил после 12:00 7 декабря. Он заявил, что движение по дорожному полотну дамбы прекращено. Вскоре Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в поселке Старый Салтов. Дорожники проинформировали, что объехать водохранилище можно по маршруту Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск. Мужчина погиб и еще семь человек пострадали в результате ракетного удара по Старому Салтову, сообщили в областной прокуратуре. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, по Печенежской дамбе россияне выпустили шесть ракет.

