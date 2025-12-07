Кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в Старом Салтове: как объехать
Из-за разрушения моста в Старом Салтове и дамбы в Печенегах объехать Печенежское водохранилище можно по маршруту Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщает о временном закрытии движения на двух дорогах:
- Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги;
- Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.
«Ограничения введены в связи с вражеским обстрелом, который привел к опасным повреждениям дорожной инфраструктуры и невозможности безопасного проезда. На месте работают специалисты, продолжаются обследования и первоочередные восстановительные мероприятия», – информируют дорожники.
О том, что военные РФ нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, Печенежский поселковый голова Александр Гусаров сообщил после 12:00 7 декабря. Он заявил, что движение по дорожному полотну плотины прекращено.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Транспорт, Харьков; Теги: дамба, новости Харькова, печенеги, старый салтов;
