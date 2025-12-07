Live

Кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в Старом Салтове: как объехать

Происшествия 13:39   07.12.2025
Елена Нагорная
Из-за разрушения моста в Старом Салтове и дамбы в Печенегах объехать Печенежское водохранилище можно по маршруту Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщает о временном закрытии движения на двух дорогах:

  • Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги;
  • Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.

«Ограничения введены в связи с вражеским обстрелом, который привел к опасным повреждениям дорожной инфраструктуры и невозможности безопасного проезда. На месте работают специалисты, продолжаются обследования и первоочередные восстановительные мероприятия», – информируют дорожники.

О том, что военные РФ нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, Печенежский поселковый голова Александр Гусаров сообщил после 12:00 7 декабря. Он заявил, что движение по дорожному полотну плотины прекращено.

Читайте также: Войска РФ могут перейти к обороне в районе Купянска, не исключает Машовец

