Кроме дамбы в Печенегах разрушен мост в Старом Салтове: как объехать

Из-за разрушения моста в Старом Салтове и дамбы в Печенегах объехать Печенежское водохранилище можно по маршруту Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщает о временном закрытии движения на двух дорогах:

Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги;

Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.

«Ограничения введены в связи с вражеским обстрелом, который привел к опасным повреждениям дорожной инфраструктуры и невозможности безопасного проезда. На месте работают специалисты, продолжаются обследования и первоочередные восстановительные мероприятия», – информируют дорожники.

О том, что военные РФ нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, Печенежский поселковый голова Александр Гусаров сообщил после 12:00 7 декабря. Он заявил, что движение по дорожному полотну плотины прекращено.