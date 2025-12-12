Рыбу и моллюсков вынесет волна: что ждет Печенежское водохранилище при подрыве

Экологические последствия при вероятном подрыве плотины Печенежского водохранилища будут не слишком значительны, считает соучредитель и исполнительный директор экологической группы «Печенеги» Сергей Шапаренко.

«Главная угроза не экологическая, а для населенных пунктов, находящимся ниже по течению, в том, что они будут подтоплены. Что касается вреда окружающей среде, то погибнут водные организмы, которых хранит водохранилище: волна вынесет рыбу, моллюсков, они окажутся на берегу и засохнут. Далее будут затоплены сухопутные животные, которых накроет вода», – перечисляет потенциальный ущерб Сергей Шапаренко.

По его словам, скорость волны при подрыве плотины будет зависеть от наполнения водохранилища на момент теракта.

«По примерам подрыва других водохранилищ, Оскольского и Каховского, как таковой ударной волны не было. Люди рассказывают, что просто очень быстро поднималась вода. А объем Печенежского водохранилища – не такой, как у Каховского. И здесь следует учитывать, что вода пройдет по пойме реки. Находящиеся в пойме местные экосистемы по умолчанию должны быть приспособлены к быстрому подъему воды. Потому что у нас еще 20 лет назад на Северском Донце происходили паводки с высотой воды до 2 метров. И они были не такой уж большой редкостью. Потому я и думаю, что именно для природных экосистем слишком большого вреда не будет», — объяснил эколог.

В целом, природа после вероятного подрыва плотины восстановится достаточно быстро, как это случилось с Каховским водохранилищем и низовьем Днепра, уверен Шапаренко. Если россияне устроят теракт в Печенегах в холодное время года, когда растения находятся в состоянии покоя и вегетация происходит очень медленно, это не повлияет на экосистемы.

Я предполагаю, что когда обмелеет верховье водохранилища, россияне попытаются «лезть» со стороны Белгородщины – там как раз граница недалеко, предположил Сергей Шапаренко, который сейчас в рядах защитников Украины.

Напомним, массированные удары по переправам через Печенежское водохранилище нанесла российская армия в 7 декабря. После серии взрывов, раздавшейся в Чугуевском районе, поселковый глава Александр Гусаров заявил о «прилете» по дамбе Печенежского водохранилища. Он отметил, что движение по дороге по дамбе приостановлено. Следом Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила о временном закрытии движения на двух дорогах: Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук и Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка». На карте объезда дорожники указали, что дамба в Печенегах и мост в Старом Салтове разрушены. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: в результате удара по Старому Салтову погибли двое мужчин, еще восемь мужчин пострадали. 8 декабря провели заседание координационного штаба, посвященное ситуации в громадах возле Печенежского водохранилища. По его результатам Синегубов сообщил, что оснований для эвакуации населения пока нет. Уровень воды в водохранилище постоянно мониторят. Аналитики Института изучения войны отметили, что цель российских ударов – нарушить логистику подразделений Сил обороны, которые держат оборону на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях. Однако в ВСУ уверяют: к такому развитию событий готовились заранее. Соответствующее заявление было сделано в 16-м армейском корпусе. По словам военных, у защитников резервные маршруты и накопленные запасы. Поэтому потеря возможности движения через Печенежскую дамбу не повлияет на ведение боевых действий. 10 декабря в Змиевской громаде провели заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по подготовке к оперативным действиям при возможном подрыве плотины на Печенежском водохранилище.