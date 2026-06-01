Взятка в ТЦК и массированная атака дронов на Харьков — итоги 1 июня

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 1 июня.

В полночь терроризировали Харьков российские беспилотники. К утру горсовет насчитал 11 прилетов в четырех районах: Основянском, Слободском, Киевском и Холодногорском. Предварительно было 10 «шахедов» и одна «молния». Существенные последствия были в Основянском районе. По данным областной прокуратуры, там беспилотник попал в гаражи, разрушив два из них и вызвал пожар. Также повреждены 12 многоэтажных и более 10 частных домов. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали четыре женщины. В Холодногорском районе один из беспилотников попал в дерево, в Слободском — зафиксировали попадание в землю возле остановки. Утром террор продолжился — около 10 часов «молния» атаковала Немышлянский район, повредив АЗС и автомобили. Пострадал работник автозаправочной станции.

98 ударов нанесли россияне по Харькову в мае. Статистику обнародовал мэр Игорь Терехов, отметив, что это лишь немногим меньше, чем в апреле. В начале месяца агрессор совершил серию ударов по АЗС. Также под прицелом была критическая и гражданская инфраструктура – ​​дома, бизнес-площадки и железнодорожные узлы. Город атаковали ракетами и беспилотниками разных типов: от «шахедов» и FPV-дронов до «V2U» или «молний». В результате этих атак пострадали 88 харьковчан, в том числе 15 детей, один человек погиб. Воздушные тревоги продолжались более полу места — более 16 полных суток.

Двое чиновников одного из РТЦК и СП в Харьковской области погорели на вымогательстве 250 тысяч гривен. О коррупционной схеме сообщили в Офисе генпрокурора. Дельцы обещали спрятать военнообязанного в тылу, оформив его водителем в военкомат вместо отправки на фронт. Для этого мужчине даже заранее подготовили «правильный» вывод военно-врачебной комиссии. Все закончилось 21 мая, когда взяточников задержали «на горячем» прямо во время передачи денег. Следователи уже изъяли документы и телефоны и теперь ищут других возможных подельников. Самих же фигурантов отстранили от работы и отправили в изолятор под стражу, правда, с правом выйти под залог.

Весенняя посадочная кампания в лесах Харьковщины завершена — в целом в регионе посадили деревья на площади 236 га. Как сообщили в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины». Абсолютным лидером стало Октябрьское надлесничество, где высадили почти 134 га. В этом году делали ставку на смешанные леса, сочетая сосну с дубом, липой, кленом и березой, чтобы молодые массивы были более устойчивыми к пожарам и вредителям. Особое внимание уделили Изюмскому надлесничеству, которое больше всего страдает от обстрелов. Новый этап высадки деревьев начнется уже осенью.

