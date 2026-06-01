98 ударов, пострадали 88 горожан: Терехов о мае в Харькове (статистика)

В мае враг 98 раз обстрелял Харьков, это чуть меньше, чем в апреле, сообщает мэр Игорь Терехов. В основном оккупанты атаковали город БпЛА, однако зафиксировали и «прилеты» ракет.

«Начинается лето. Однако для Харькова смена сезона не принесла облегчения – ситуация остается сложной, а интенсивность вражеских атак стабильно высокой. В мае враг продолжил испытывать на городе свой арсенал. Мы фиксировали массированные налеты «Шахедов», удары БпЛА «V2U», «Молния», «Ланцет» и «Гербера», а также атаки FPV-дронами и ракетами», — отмечает городской голова.

В результате атак пострадали 88 харьковчан, в том числе 15 детей. Один человек погиб.

«Под прицелом постоянно находилась критическая и гражданская инфраструктура. Также агрессор бил по бизнес-площадкам, учебным заведениям, железнодорожным узлам, а в начале месяца совершил целенаправленную серию ударов по автозаправочным станциям», — говорит Терехов.

В последний месяц весны в Харькове зафиксировали восемь вражеских попаданий. Преимущественно повреждены жилые дома, продолжает мэр. Часть дронов упала без детонации. Именно поэтому последние дни месяца прошли без жертв и раненых.

«Отдельное испытание – воздушные тревоги. За месяц тревога в городе продолжалась суммарно более 16 суток. Для сравнения: по области этот показатель выше десяти суток и достигает 26 дней непрерывной опасности. Эти цифры важно отдавать себе отчет, ведь именно в таких условиях работает наш транспорт, больницы, предприятия, школы и коммунальные службы. Это сверхвысокая нагрузка и на психологическое состояние каждого из нас», – подчеркнул Терехов.

Он подытожил: несмотря ни на что, Харьков не останавливается.