98 ударів, постраждали 88 містян: Терехов про травень у Харкові (статистика)

У травні ворог 98 разів обстріляв Харків, це трохи менше ніж у квітні, повідомляє мер Ігор Терехов. Здебільшого окупанти атакували місто БпЛА, однак зафіксували й «прильоти» ракет.

«Починається літо. Проте для Харкова зміна сезону не принесла полегшення – безпекова ситуація залишається складною, а інтенсивність ворожих атак стабільно високою. У травні ворог продовжив випробовувати на місті свій арсенал. Ми фіксували масовані нальоти «шахедів», удари БпЛА «V2U», «Молния», «Ланцет» та «Гербера», а також атаки FPV-дронами й ракетами», – зазначає міський голова.

Внаслідок атак постраждали 88 харків’ян, зокрема 15 дітей. Одна людина загинула.

«Під прицілом постійно перебувала критична та цивільна інфраструктура. Також агресор бив по бізнес-майданчиках, навчальних закладах, залізничних вузлах, а на початку місяця здійснив цілеспрямовану серію ударів по автозаправних станціях», – каже Терехов.

В останній місяць весни у Харкові зафіксували вісім ворожих влучань. Переважно пошкоджені житлові будинки, продовжує мер. Частина дронів упала без детонації. Саме тому останні дні місяця минули без жертв і поранених.

«Окреме випробування – повітряні тривоги. За місяць тривога в місті тривала сумарно понад 16 повних діб. Для порівняння: по області цей показник вищий на десять діб і сягає 26 днів безперервної небезпеки. Ці цифри важливо усвідомлювати, адже саме в таких умовах працює наш транспорт, лікарні, підприємства, школи та комунальні служби. Це надвисоке навантаження і на психологічний стан кожного з нас», – підкреслив Терехов.

Він підсумував: попри все, Харків не зупиняється.