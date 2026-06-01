Температурні гойдалки у травні: як погода вплине на врожай на Харківщині
Підсумки травня підбив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Синоптики кажуть: упродовж останнього місяця весни в регіоні відзначалися суттєві коливання середньодобових температур – від прохолодних для травня до майже червневих показників.
«Прохолодна погода була цілком задовільною для вегетації озимих та ранніх ярих зернових культур, які менш вибагливі до тепла, ріст і розвиток яких відбувалися досить активно, суттєвого відставання фазового розвитку від середніх багаторічних показників не спостерігалося», – йдеться у повідомленні.
При цьому понижений температурний режим був малосприятливим для росту та розвитку теплолюбних культур, кажуть синоптики.
«Упродовж останньої весняної декади ріст та розвиток всіх сільськогосподарських культур відбувався за умов достатнього на більшості площ зволоження ґрунту, за винятком центральної та північної частин області де протягом декади розпочалося інтенсивне зменшення запасів продуктивної вологи до незадовільних», – зазначили у гідрометцентрі.
Нагадаємо, після двох температурних рекордів на початку травня у другій половині місяця синоптики майже щодня попереджали мешканців Харкова й області про небезпечну погоду. Виключенням було лише 16 число. В усі інші ж дні регіон щодня тероризувала або гроза, або злива, або шквали, або все разом. 27 травня сильний вітер наробив лиха у Харкові. Комунальники «Зеленбуду» працювали у посиленому режимі.
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 13:10;