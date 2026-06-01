Вночі під ворожими дронами евакуювали п’ятьох жителів Золочівщини

Спецпідрозділ поліції “Білі Янголи” спільно з загоном швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України евакуювали п’ятьох жителів Золочівської громади. Вони, пояснили у ГУ Нацполіції у Харківській області, проживали у населених пунктах, що перебувають під постійними обстрілами.

Більшість евакуйованих – маломобільні і через це потребували особливої ​​допомоги під час транспортування.

“Евакуаційна операція проходила в складних безпекових умовах. Під час виконання завдання зберігалася постійна загроза застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів, які здійснювали повітряне спостереження за територією громади”, – зазначили у повідомленні.

Однак, попри ризики, всіх мешканців вдалося безпечно вивезти та доставити до місця тимчасового перебування. Після чого всім людям надали необхідну допомогу.

“Поліція Харківщини вкотре закликає мешканців прифронтових населених пунктів не наражати себе та своїх близьких на небезпеку й своєчасно евакуюватися до більш безпечних регіонів. У разі необхідності допомоги з евакуацією звертайтеся до спецпідрозділу поліції «Білий янгол» за телефонами: 067-177-07-40, 095-285-70-12 або телефонуйте на спецлінію “102“, – додали у поліції.