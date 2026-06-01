За швидке встановлення котла треба заплатити? Підозра співробітниці «Газмереж»

Правоохоронці затримали в регіоні співробітницю Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» — майстерку служби експлуатації мереж і ПРГ. Слідство вважає, що вона вимагала хабар за прискорене оформлення документів для встановлення котла для літньої жінки.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: до дільниці підприємства звернувся чоловік, аби дізнатися про можливість встановлення газового котла у будинку своєї літньої матері.

«Підозрювана одразу висунула вимогу: окрім офіційного платежу за монтажні роботи, він має передати особисто їй 45 тис. гривень. За цю суму вона гарантувала швидке оформлення та виготовлення проєктної документації. При цьому зазначила, що у разі відмови процедура затягнеться на тривалий час та потребуватиме самостійного проходження всіх етапів погодження», – додали правоохоронці.

Вони кажуть: оскільки на вулиці була зима, чоловік опинився у безвиході, тож був вимушений погодитися на умови фігурантки.

У квітні майстерка прибула до будинку жінки, щоб провести огляд. Вона, зазначають у прокуратурі, запевняла, що за умови сплати грошей проєкт затвердять за півтора місяця. Там вона одержала від чоловіка першу частину неправомірної вигоди – 30 тисяч гривень.

«Згодом підозрювана повернулася разом із проєктанткою та пообіцяла «клієнту» додатковий «бонус»: гарантувала, що завдяки її сприянню обов’язкове за технікою безпеки відключення газу під час проведення монтажних робіт буде виключно формальним, і фактично газопостачання у будинку не припинятимуть», – додали правоохоронці.

Коли «замовник» сплатив квитанцію за будівництво та пуск обладнання, жінка призначила фінальну зустріч. 28 травня фігурантка отримала вже другий транш – 15 тисяч гривень і передала чоловіку готовий робочий проєкт, виконавши свою частину домовленості. Після цього правоохоронці затримали її.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 8 років тюрми.

У Харківській філії «Газмережі» кажуть, що засуджують порушення законодавства будь-кого зі співробітників, незалежно від посади.

«Будь-які протиправні дії з боку працівників не залишатимуться без належного реагування», – підкреслили у компанії.