На Золочівщині завтра не буде газу в кількох селах

Завтра, 24 грудня, газовики проводитимуть роботи, через які доведеться тимчасово припинити подачу блакитного палива до деяких сіл на Харківщині.

У Харківській філії “Газмережі” уточнили, що роботи розпочнуть о 09:00 і планують закінчити до 16:00 наступного дня.

Так без газу завтра будуть мешканці таких сіл у Богодухівському районі:

с. Гуринівка

с. Вільшанське

с. Перемога

с. Мала Рогозянка

“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт“, – додали газовики.