Live

На Золочівщині завтра не буде газу в кількох селах

Суспільство 09:55   24.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Золочівщині завтра не буде газу в кількох селах

Завтра, 24 грудня, газовики проводитимуть роботи, через які доведеться тимчасово припинити подачу блакитного палива до деяких сіл на Харківщині. 

У Харківській філії “Газмережі” уточнили, що роботи розпочнуть о 09:00 і планують закінчити до 16:00 наступного дня.

Так без газу завтра будуть мешканці таких сіл у Богодухівському районі:

  • с. Гуринівка
  • с. Вільшанське
  • с. Перемога
  • с. Мала Рогозянка

Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт“, – додали газовики.

Читайте також: Графік відключення електрики у Харківській області на 24 грудня склали

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові сьогодні було чутно вибухи – в місті зупинялося метро (доповнюється)
У Харкові сьогодні було чутно вибухи – в місті зупинялося метро (доповнюється)
24.12.2025, 11:05
Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану, який обговорюють із США (список)
Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану, який обговорюють із США (список)
24.12.2025, 10:28
Новини Харкова — головне за 24 грудня: вибухи в місті, не працювало метро
Новини Харкова — головне за 24 грудня: вибухи в місті, не працювало метро
24.12.2025, 10:46
Ракети, БпЛА та FPV-дрони випускали росіяни по Харківщині – дані Синєгубова
Ракети, БпЛА та FPV-дрони випускали росіяни по Харківщині – дані Синєгубова
24.12.2025, 09:03
Чи може Харків віддати електрику Одесі – пояснення Синєгубова (відео)
Чи може Харків віддати електрику Одесі – пояснення Синєгубова (відео)
23.12.2025, 19:06
ISW: українські захисники просунулися на Куп’янщині. Які плани РФ на півночі
ISW: українські захисники просунулися на Куп’янщині. Які плани РФ на півночі
24.12.2025, 07:45

Новини за темою:

23.12.2025
У четвер у частині Берестинського району не буде газу
22.12.2025
У середу мешканці одного з районів Харкова залишаться без газу
22.12.2025
Завтра в частині Лозівської громади не буде газу – причина та адреси
17.12.2025
У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина
07.12.2025
Тарифи на розподіл газу збираються підвищити: Терехов заявив, що проти


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Золочівщині завтра не буде газу в кількох селах», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2025 в 09:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 24 грудня, газовики проводитимуть роботи, через які доведеться тимчасово припинити подачу блакитного палива до деяких сіл на Харківщині. ".