На Золочівщині завтра не буде газу в кількох селах
Завтра, 24 грудня, газовики проводитимуть роботи, через які доведеться тимчасово припинити подачу блакитного палива до деяких сіл на Харківщині.
У Харківській філії “Газмережі” уточнили, що роботи розпочнуть о 09:00 і планують закінчити до 16:00 наступного дня.
Так без газу завтра будуть мешканці таких сіл у Богодухівському районі:
- с. Гуринівка
- с. Вільшанське
- с. Перемога
- с. Мала Рогозянка
“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт“, – додали газовики.
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: газ, Газмережі, голубое топливо, ремонтные работы, харківщина;
На Золочівщині завтра не буде газу в кількох селах
Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2025 в 09:55;