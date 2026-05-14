Вулиця у Харкові лишатиметься закритою для транспорту до кінця червня

Рух транспорту на вулиці Северина Потоцького, на ділянці від вулиці Миру до проспекту Героїв Харкова, заборонений до 20:00 30 червня.

Це пов’язано з необхідністю продовжити термін ремонту колектора. Раніше рух планували відкрити 15 травня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицею Миру, проспектом Архітектора Альошина, проспектом Героїв Харкова та іншими.

Раніше у пресслужбі мерії поінформували про темпи ремонту проїзної частини на Театральній площі. За даними міськради, комунальники вже на фінішній прямій.