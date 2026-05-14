Підробляв «рішалою»: у Харкові затримали власника кількох будівельних фірм

У Харкові правоохоронці затримали 54-річного власника кількох будівельних фірм. За версією слідства, він організував схему продажу догляду за нібито хворою матір’ю для ухилення від мобілізації.

На початку травня цього року підприємець зустрівся зі своїм знайомим в одному із готельних комплексів Харкова та запропонував йому допомогу з відстрочкою від мобілізації, повідомили в обласній прокуратурі.

Фігурант запевнив, що може вплинути на посадовців лікарсько-консультативної комісії та ТЦК, і обіцяв забезпечити отримання фіктивних медичних висновків про наявність у матері призовника хвороби та потреби в догляді. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів. Підприємець переконував, що без його посередництва оформити документи самостійно чоловіку не вдасться.

12 травня у Харкові ділок отримав від клієнта документи та гроші й був затриманий.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ) і вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

