“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався
Каденція роботи у ХОВА закінчилася, написав радник начальника ХОВА Роман Семенуха на своїй сторінці у фейсбук.
У повідомленні він подякував за спільну роботу колегам, а також начальнику ХОВА Олегу Синєгубову. Він наголосив, що разом “робили добрі справи” для збереження Слобожанщини.
“Уся моя робота воєнні роки була повʼязана зі взаємодією з різними неймовірними людьми зі Збройних Сил Украіни, що служать нашій Державі. Маю честь прожити ці роки з Вами. Відтепер стаю частиною Збройних Сил України. В Єдності сила“, – додав Семенуха.
Роман Семенуха став заступником голови ХОВА (тоді – ОДА) у березні 2021 року. На той момент її очолювала Айна Тимчук. Торік у жовтні він звільнився і став радником начальника обласної військової адміністрації.
- Категорії: Політика, Харків; Теги: мобілізація, Роман Семенуха, харківщина, хова;
4 Лютого 2026 в 10:17