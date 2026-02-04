Live

“Робив добрі справи”, але звільнився: радник Синєгубова Семенуха мобілізувався

Політика 10:17   04.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Каденція роботи у ХОВА закінчилася, написав радник начальника ХОВА Роман Семенуха на своїй сторінці у фейсбук. 

У повідомленні він подякував за спільну роботу колегам, а також начальнику ХОВА Олегу Синєгубову. Він наголосив, що разом “робили добрі справи” для збереження Слобожанщини.

Уся моя робота воєнні роки була повʼязана зі взаємодією з різними неймовірними людьми зі Збройних Сил Украіни, що служать нашій Державі. Маю честь прожити ці роки з Вами. Відтепер стаю частиною Збройних Сил України. В Єдності сила“, – додав Семенуха.

Роман Семенуха став заступником голови ХОВА (тоді – ОДА) у березні 2021 року. На той момент її очолювала Айна Тимчук. Торік у жовтні він звільнився і став радником начальника обласної військової адміністрації.

