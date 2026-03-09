“Ну, що це таке?” – Терехов про мобілізацію та ТЦК в Харкові
Мер Ігор Терехов в інтерв’ю «Мосейчук+», відповідаючи на запитання щодо дій ТЦК у Харкові, зазначив: мобілізація має продовжуватися, поки в країні триває війна. Однак не слід забувати, що права городян при цьому мають бути захищені.
Він пояснив, що вже було кілька підтверджених випадків, коли співробітники ТЦК перевищували свої повноваження. Міський голова навів приклад історії харківського вчителя, якого на вулиці оточили кілька чоловіків у військовій формі, після чого один з них завдав цивільному кілька ударів у живіт. При цьому пізніше у Харківському ОТЦК та СП заявили, що «конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».
“І це не те, що некрасиво, не прикрашає, а насправді це руйнує імідж військових. Це дуже важке питання. І я дуже не хочу, щоб наші славетні військові, які сьогодні боронять землю, які реально захищають нас ціною власного життя та здоровʼя, дискредитувалися працівниками ТЦК. Ну що це таке? Знаєте, я ж спілкуюся з військовими щодо цього випадку. І також, як і я, до речі, вони засуджують це”, – сказав Терехов.
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: инцидент, мобілізація, терехов, тцк;
