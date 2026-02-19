“Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові

Чому мер Харкова Ігор Терехов нещодавно порушив питання справедливої ​​мобілізації та як він сам уявляє цей процес. Міський голова відповів у коментарі МГ “Об’єктив”.

“Я порушую це питання, коли я бачу, що є певні негаразди з цим. Коли вони є, я буду реагувати, — сказав Терехов. — І це цілком очевидно, бо я вважаю, що кожна людина потребує захисту, якщо до неї ставляться так, як не потрібно ставитися”.

Говорячи про те, як має виглядати, на його думку, справедлива мобілізація, Терехов нагадав події 2022 року.

“Знаєте, що таке справедлива мобілізація? Це коли дійсно людина, яка досягла певного віку, вона йде та відстоює нашу незалежність, відстоює свою родину, відстоює територіальну цілісність України. Це дуже важливо. Я бачив той порив, який був у 2022 році. Я бачив черги у військкомати з першого дня війни. І це справжній патріотизм був“, – пояснив мер.

Нагадаємо, 31 січня у своєму телеграм-каналі міський голова Харкова зробив резонансну заяву, виступивши проти порушень у процесі проведення мобілізації в місті. Він нагадав побиття вчителя в Харкові військовослужбовцям ТЦК, а також – випадок, коли військовозобов’язаного буквально виносили з метро за руки та ноги. “Переконаний, що таких випадків ні в нашому місті, ні в нашій державі не повинно бути”, – написав тоді Терехов.