Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
Міський голова Ігор Терехов зазначив: ТЕЦ, яку зруйнували росіяни обстрілами, живила близько 30% Харкова. Частина міста все ще без тепла – і в цих будинках також відключають електрику, попри домовленості.
“Ворог цілеспрямовано сьогодні зруйнував нам енергетичну генерацію. Крім цього, була зруйнована одна з великих ТЕЦ, яка заживлювала приблизно 30% міста Харкова. Ми вимушені були злити теплоносій з 853 житлових будинків, розташованих в Шевченківському, Новобаварському, Холодногірському, частково в Київському районах міста Харкова – що стосується центру міста, так званого старого центру. Сьогодні ми працюємо для того, щоб надати комунальні послуги”, – сказав мер, відповідаючи на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив”.
Ситуацію з енергопостачанням у місті Терехів назвав дуже складною. Діють і планові, й аварійні відключення. У тому числі відключають світло в будинках, де немає тепла.
“У повному сенсі це не виконується. І ми маємо такі приклади, коли немає (електрики там, де немає опалення – Ред.). На минулому тижні ми моніторили цю ситуацію, було по 19 годин, в одному районі було 26 годин (відключення – Ред.). І це неможливо. І я вважаю, що потрібно виправляти цю ситуацію нашим енергетикам, Укренерго, і вони повинні працювати для цього”, – сказав міський голова.
При цьому, за його даними, відтоку мешканців Харкова у зв’язку з критичною ситуацією з опаленням і світлом не спостерігають.
“А назвіть мені, будь ласка, місто, де є більше комунальних послуг в Україні. Тому ми не бачимо сьогодні такого відтоку людей. Я дуже вдячний сьогодні нашим харків’янам. Вони насправді героїчні, незламні люди. І я впевнений, що разом ми все це витримаємо“, – наголосив Терехов.
Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 12:13