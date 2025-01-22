Демографічна криза в Україні: скільки людей помирає на рік

В Україні – суттєве зменшення населення. Щороку вмирає стільки людей, скільки проживає в обласному центрі на зразок Житомира.

Про це МГ “Об’єктив” розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

“В Україні ще до війни кожного року кількість померлих перевищувала кількість новонароджених на 250-300 тисяч людей. Умовно кажучи, кожен рік в Україні зникало таке місто, як Житомир. За 10 років населення скоротиться додатково на 2,5-3 мільйони людей лише коштом демографії”, – зазначив Воскобійник.

Експерт вважає, що демографічну кризу додатково посилить ймовірна хвиля трудової міграції, яка, за прогнозами, розпочнеться після завершення бойових дій.

«У нас до війни кожен рік виїздили на роботу за кордон приблизно від 1,5 до 2,5 мільйонів людей. Я дуже вірю в те, що нам будуть давати багато грошей на відновлення, але це буде йти точково, по галузях і не охопить всю Україну. Тобто фінансування не прийде в кожен регіон, і люди не зможуть на другий день після закінчення війни відчути стрімкий економічний злет. Згадаємо, що з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата в Україні 8 тисяч, а мінімальна заробітна плата в Польщі 48 тисяч. Хочете отримувати заробітну платню-мінімалку в 6 разів більшу, будь ласка, 10 годин на автобусі – і ви вже там, де Україна буде років за 10″, – пояснив Воскобійник.

Тому, вважає експерт, після закінчення військових дій із нестачею кадрів зіткнуться всі без винятку галузі української економіки. Станом на перше півріччя 2024 року в Україні 75% бізнесу заявили, що вони стикалися з дефіцитом кадрів.

Це буде обумовлено виїздом людей за кордон, і тим, що зараз масово вивозять дітей та молодь з України.

Нещодавно Львівський IT-кластер спрогнозував, що після завершення війни з України поїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців – третина галузі.