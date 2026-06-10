Як рятували мешканців з задимленого будинку в Харкові після атаки РФ (відео)

Працівники департаменту надзвичайних ситуацій спільно з патрульними евакуювали мешканців будинку в Індустріальному районі, де сталася пожежа внаслідок ворожого удару.

У Харківській міськраді кажуть: влучання «шахеда» у будинок зафіксували о 10:30. Через удар сталося загоряння фасаду будівлі.

“Їдкий дим охопив під’їзд з першого по дев’ятий поверхи. Фахівці департаменту разом з патрульними одними з перших прибули на місце події та евакуювали чотирьох осіб з задимленого під’їзду, зокрема літню жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Усіх постраждалих передали бригадам екстреної медичної допомоги”, – додали в міськраді.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, вибухи один за одним лунали в Харкові, починаючи з 4 ранку 10 червня. Станом на 05:20 у місті зафіксували 26 «прильотів», повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними міського ситуаційного центру, ударів було дещо менше – 17 по Холодногірському району та один – по Шевченківському. У місті виникли пожежі. Внаслідок ударів були постраждалі.

Однак на цьому окупанти не зупинились. Після 09:00 у місті знову лунала серія вибухів. Влучання російських БпЛА зафіксували у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах. За даними ХОВА, внаслідок атаки постраждали 10 людей.