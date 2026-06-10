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Как спасали жителей из задымленного дома в Харькове после атаки РФ (видео)

Репортаж 14:37   10.06.2026
Виктория Яковенко
Как спасали жителей из задымленного дома в Харькове после атаки РФ (видео) Скриншот

Работники департамента чрезвычайных ситуаций ХГС совместно с патрульными эвакуировали жителей дома в Индустриальном районе, где произошел пожар из-за вражеского удара.

В Харьковском горсовете говорят: попадание «Шахеда» в дом зафиксировали в 10:30. Из-за удара произошло возгорание фасада здания.

«Едкий дым охватил подъезд с первого по девятый этажи. Специалисты департамента вместе с патрульными одними из первых прибыли на место происшествия и эвакуировали четырех человек из задымленного подъезда, в том числе пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. Всех пострадавших передали бригадам экстренной медицинской помощи”, — добавили в горсовете.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы один за другим раздавались в Харькове, начиная с 4 утра 10 июня. По состоянию на 05:20 в городе зафиксировали 26 прилетов, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным городского ситуационного центра, ударов было несколько меньше – 17 по Холодногорскому району и один – по Шевченковскому. В городе возникли пожары. В результате ударов были пострадавшие.

Однако на этом оккупанты не остановились. После 09:00 в городе снова раздавалась серия взрывов. Попадания российских БпЛА зафиксировали в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах. По данным ХОВА, в результате атаки пострадали 10 человек.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 14:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники департамента чрезвычайных ситуаций ХГС совместно с патрульными эвакуировали жителей дома в Индустриальном районе, где произошел пожар из-за вражеского удара.".