Как спасали жителей из задымленного дома в Харькове после атаки РФ (видео)

Работники департамента чрезвычайных ситуаций ХГС совместно с патрульными эвакуировали жителей дома в Индустриальном районе, где произошел пожар из-за вражеского удара.

В Харьковском горсовете говорят: попадание «Шахеда» в дом зафиксировали в 10:30. Из-за удара произошло возгорание фасада здания.

«Едкий дым охватил подъезд с первого по девятый этажи. Специалисты департамента вместе с патрульными одними из первых прибыли на место происшествия и эвакуировали четырех человек из задымленного подъезда, в том числе пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. Всех пострадавших передали бригадам экстренной медицинской помощи”, — добавили в горсовете.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы один за другим раздавались в Харькове, начиная с 4 утра 10 июня. По состоянию на 05:20 в городе зафиксировали 26 прилетов, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным городского ситуационного центра, ударов было несколько меньше – 17 по Холодногорскому району и один – по Шевченковскому. В городе возникли пожары. В результате ударов были пострадавшие.

Однако на этом оккупанты не остановились. После 09:00 в городе снова раздавалась серия взрывов. Попадания российских БпЛА зафиксировали в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах. По данным ХОВА, в результате атаки пострадали 10 человек.