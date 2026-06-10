Семь человек пострадали в Харькове утром 10 июня: последствия (фото)
Утром 10 июня армия РФ в очередной раз атаковала Харьков. Предварительно, враг бил БпЛА типа «Герань-2», информируют в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, около 09:40 БпЛА попал в жилой дом в Немышлянском районе. Произошло возгорание, повреждены автомобили. Две женщины подверглись острой реакции на стресс.
Кроме того, ориентированный в 10:30 российский БпЛА ударил по многоквартирному дому в Индустриальном районе. Ранение получила 32-летняя женщина. У 77-летней жительницы — отравление угарным газом. Еще у трех женщин — острая реакция на стресс.
Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, взрывы один за другим раздавались в Харькове, начиная с 4 утра 10 июня. По состоянию на 05:20 в городе зафиксировали 26 прилетов, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным городского ситуационного центра, ударов было несколько меньше – 17 по Холодногорскому району и один – по Шевченковскому. В городе возникли пожары. В результате ударов были пострадавшие.
Однако на этом оккупанты не остановились. После 09:00 в городе снова раздавалась серия взрывов. Попадания российских БпЛА зафиксировали в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 13:07;