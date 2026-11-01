Понад 500 штук: масштабне браконьєрство припинили на Печенізькому водосховищі

Понад 500 екземплярів риби – такий улов зафіксував Харківський рибоохоронний патруль на Печенізькому водосховищі поблизу села Пятницьке. Сума улову – понад 1 мільйон гривень.

Незаконний лов патруль виявив 30 жовтня. Чоловік на гумовому човні ловив рибу забороненими для любительського рибальства знаряддями: він використав шість рибальських сіток із волосіні.

Таким чином він наловив: густера – 272 екз., плотва – 175 екз., лящ – 86 екз., судак – 36 екз., карась сріблястий – 18 екз., окунь – 7 екз., щука – 1 екз.

Усе це заважило на 112 кг. Рибоохоронці нарахували збитки, завдані рибному господарству України, у розмірі 1024114 гривень.

Слідчо-оперативна група вилучила заборонені знаряддя лову, гумовий човен та виловлену рибу. Складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, під корінь зрубали цілу лісосмугу браконьєри на Харківщині. Серед спиляних багато дубів та інших цінних порід дерев.