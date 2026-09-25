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Масова загибель риби у річці на Харківщині: причини з’ясовують (фото)

Суспільство 12:05   25.09.2026
Вікторія Яковенко
Масова загибель риби у річці на Харківщині: причини з’ясовують (фото) Фото: Берестинська міськрада

На річці Берестовій виявили мор риби, повідомили у Берестинській міськраді 25 вересня.

Зазначається, що загиблу рибу виявили вранці в районі зони відпочинку.

«Берестинська міська рада з’ясовує причини ситуації. Для встановлення обставин направлено відповідні звернення до правоохоронних та контролюючих органів», – йдеться у повідомленні.

мор рыбы на Харьковщине
Фото: Берестинська міськрада
мор рыбы на Харьковщине
Фото: Берестинська міськрада

Нагадаємо, понад 5000 риб загинули в озері Личево Чугуївського району. Про це повідомляв відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Саме озеро – забруднене. До поліції із заявою про масовий мор риби звернулися співробітники Держекоінспекції.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 12:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На річці Берестовій виявили мор риби, повідомили у Берестинській міськраді 25 вересня.".