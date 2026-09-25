Масова загибель риби у річці на Харківщині: причини з’ясовують (фото)

На річці Берестовій виявили мор риби, повідомили у Берестинській міськраді 25 вересня.

Зазначається, що загиблу рибу виявили вранці в районі зони відпочинку.

«Берестинська міська рада з’ясовує причини ситуації. Для встановлення обставин направлено відповідні звернення до правоохоронних та контролюючих органів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, понад 5000 риб загинули в озері Личево Чугуївського району. Про це повідомляв відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Саме озеро – забруднене. До поліції із заявою про масовий мор риби звернулися співробітники Держекоінспекції.

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