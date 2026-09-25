За $5000 виїхати до Словаччини: схему для ухилянтів викрила прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила, що підозру отримав 27-річний харків’янин. Він, за даними слідства, займався перевезенням військовозобов’язаних за кордон.

“Цього разу підозру отримав 27-річний місцевий мешканець, який пропонував військовозобов’язаному виїхати до країни Європейського Союзу в обхід офіційних пунктів пропуску. Чоловік мав особисто відвезти «клієнта» з Харкова до Закарпатської області та організовувати безперешкодний перетин кордону в напрямку Словаччини поза контрольно-пропускними пунктами”, – установили у прокуратурі.

За надані послуги чоловік попросив п’ять тисяч доларів. З них дві – мали виділити на трансфер із Харкова до Закарпатської області, а три тисячі – на інші потреби та супровід під час перетину кордону України. 23 вересня підозрюваного затримали вже після отримання усієї суми.

“За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)”, – додали правоохоронці.

Наразі встановлюють і інших причетних до цієї справи.