Live
  • Пт 25.09.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

За $5000 виїхати до Словаччини: схему для ухилянтів викрила прокуратура

Події 11:23   25.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За $5000 виїхати до Словаччини: схему для ухилянтів викрила прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила, що підозру отримав 27-річний харків’янин. Він, за даними слідства, займався перевезенням військовозобов’язаних за кордон. 

Цього разу підозру отримав 27-річний місцевий мешканець, який пропонував військовозобов’язаному виїхати до країни Європейського Союзу в обхід офіційних пунктів пропуску. Чоловік мав особисто відвезти «клієнта» з Харкова до Закарпатської області та організовувати безперешкодний перетин кордону в напрямку Словаччини поза контрольно-пропускними пунктами”, – установили у прокуратурі.

За надані послуги чоловік попросив п’ять тисяч доларів. З них дві – мали виділити на трансфер із Харкова до Закарпатської області, а три тисячі – на інші потреби та супровід під час перетину кордону України. 23 вересня підозрюваного затримали вже після отримання усієї суми.

“За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)”, – додали правоохоронці.

Наразі встановлюють і інших причетних до цієї справи.

Читайте також: ISW: РФ «окуповує» Харківщину на словах, а підтверджує це «флаговтыками»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 25 вересня: атаки РФ, вибори в Каразіна
Новини Харкова — головне 25 вересня: атаки РФ, вибори в Каразіна
25.09.2026, 11:31
Сьогодні 25 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 вересня 2026: яке свято та день в історії
25.09.2026, 06:00
Результати виборів ректора в Каразіна: університет знову очолить Кагановська
Результати виборів ректора в Каразіна: університет знову очолить Кагановська
25.09.2026, 09:20
Чому немає автобусного сполучення, де скасували електрички на Харківщині
Чому немає автобусного сполучення, де скасували електрички на Харківщині
25.09.2026, 07:40
Синєгубов розповів про наслідки ворожих ударів по регіону
Синєгубов розповів про наслідки ворожих ударів по регіону
25.09.2026, 09:01
ISW: РФ “окуповує” Харківщину на словах, а підтверджує це “флаговтыками”
ISW: РФ “окуповує” Харківщину на словах, а підтверджує це “флаговтыками”
25.09.2026, 10:05

Новини за темою:

25.09.2026
Результати виборів ректора в Каразіна: університет знову очолить Кагановська
25.09.2026
Новини Харкова — головне 25 вересня: атаки РФ, вибори в Каразіна
24.09.2026
Два будинки, по яких росіяни завдали ударів, відновлюють у Харкові
24.09.2026
Сьогодні у Харкові та області знову буде ураган – прогноз синоптиків
24.09.2026
Чотирирічна дитина втекла від мами, поки та розплачувалася на касі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За $5000 виїхати до Словаччини: схему для ухилянтів викрила прокуратура», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 11:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що підозру отримав 27-річний харків’янин. Він, за даними слідства, займався перевезенням військовозобов’язаних за кордон. ".