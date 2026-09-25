За $5000 выехать в Словакию: схему для уклонистов разоблачила прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила, что подозрение получил 27-летний харьковчанин. Он, по данным следствия, занимался перевозкой военнообязанных за границу.

«В этот раз подозрение получил 27-летний местный житель, предлагавший военнообязанному выехать в страну Европейского Союза в обход официальных пунктов пропуска. Мужчина должен лично отвезти «клиента» из Харькова в Закарпатскую область и организовывать беспрепятственное пересечение границы в направлении Словакии вне контрольно-пропускных пунктов», – установили в прокуратуре.

За оказанные услуги мужчина попросил пять тысяч долларов. Из них две должны были выделить на трансфер из Харькова до Закарпатской области, а три – на остальные нужды и сопровождение во время пересечении границы Украины. 23 сентября подозреваемого задержали уже после получения всей суммы.

«При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова мужчине поставлено в известность о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», – добавили правоохранители.

На данный момент устанавливают и других причастных в этому делу.