Четырехлетний ребенок сбежал от мамы, пока та расплачивалась на кассе

23 сентября к копам обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала о пропаже своего четырехлетнего сына, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Как оказалось, ребенок пропал, пока мать оплачивала товары в магазине.

Мать ребенка рассказала, что сын пропал, когда она оплачивала покупки в одном из магазинов в Индустриальном районе. Вначале она пыталась самостоятельно разыскать ребенка, но после десяти минут тщетных поисков – обратилась в полицию.

«На место происшествия прибыли работники отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 2. Правоохранители разыскали ребенка в переходе находящейся рядом станции метрополитена и передали матери. Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра и быть особенно внимательными в людных местах», – добавили копы.