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Четырехлетний ребенок сбежал от мамы, пока та расплачивалась на кассе

Происшествия 11:17   24.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четырехлетний ребенок сбежал от мамы, пока та расплачивалась на кассе Ребенок, пропал ребенок, полиция

23 сентября к копам обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала о пропаже своего четырехлетнего сына, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Как оказалось, ребенок пропал, пока мать оплачивала товары в магазине.

Мать ребенка рассказала, что сын пропал, когда она оплачивала покупки в одном из магазинов в Индустриальном районе. Вначале она пыталась самостоятельно разыскать ребенка, но после десяти минут тщетных поисков – обратилась в полицию.

«На место происшествия прибыли работники отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 2. Правоохранители разыскали ребенка в переходе находящейся рядом станции метрополитена и передали матери. Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра и быть особенно внимательными в людных местах», – добавили копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 11:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как оказалось, ребенок пропал, пока мать оплачивала товары в магазине.".