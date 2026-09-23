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Раздавали «гуманитарку»: дрон попал в авто благотворителей на Харьковщине

Происшествия 12:24   23.09.2026
Виктория Яковенко
Раздавали «гуманитарку»: дрон попал в авто благотворителей на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

Утром 23 сентября оккупанты ударили по Золочеву во время раздачи гуманитарной помощи.

«Вражеский дрон попал в автомобиль благотворительной организации. В тот момент волонтеры раздавали пищевые наборы местным жителям. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, ночью враг бил по пункту базирования экстренной медицинской помощи в Великом Бурлуке. Медиков в здании не было, так что обошлось без пострадавших. В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что было три волны «Шахедов».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 12:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 сентября оккупанты ударили по Золочеву во время раздачи гуманитарной помощи.".