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«Не могу пошевелить ногой»: как спасали женщину после удара FPV по Харькову 📹

Репортаж 13:01   23.09.2026
Виктория Яковенко
«Не могу пошевелить ногой»: как спасали женщину после удара FPV по Харькову 📹 Скриншот

Накануне, 22 сентября, враг атаковал Харьков FPV-дронами. В результате обстрела пострадала женщина, также повреждения получила гражданская инфраструктура. Первые минуты после одного из ударов показали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На видео слышно, как раненая женщина кричит, что не может пошевелить ногой.

«Мы одними из первых прибыли на место происшествия. Вместе с неравнодушными гражданами оказали женщине необходимую помощь: наложили турникет, поддерживали и успокаивали ее, контролировали состояние потерпевшей до приезда медиков. Потом женщину госпитализировали», — рассказали копы.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, 22 сентября Харьков атаковали российские дроны. Днем беспилотник ударил по открытой территории недалеко от автосалона, пострадала женщина. Через два часа в том же Киевском районе вражеский БпЛА упал возле многоэтажки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, детонации не было. Еще один БпЛА следом попал по Салтовскому району, было известно о трех пострадавших. Вечером обстрелы продолжились.

 

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 13:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 22 сентября, враг атаковал Харьков FPV-дронами. В результате обстрела пострадала женщина, также повреждения получила гражданская инфраструктура.".