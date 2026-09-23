«Не могу пошевелить ногой»: как спасали женщину после удара FPV по Харькову 📹

Накануне, 22 сентября, враг атаковал Харьков FPV-дронами. В результате обстрела пострадала женщина, также повреждения получила гражданская инфраструктура. Первые минуты после одного из ударов показали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На видео слышно, как раненая женщина кричит, что не может пошевелить ногой.

«Мы одними из первых прибыли на место происшествия. Вместе с неравнодушными гражданами оказали женщине необходимую помощь: наложили турникет, поддерживали и успокаивали ее, контролировали состояние потерпевшей до приезда медиков. Потом женщину госпитализировали», — рассказали копы.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, 22 сентября Харьков атаковали российские дроны. Днем беспилотник ударил по открытой территории недалеко от автосалона, пострадала женщина. Через два часа в том же Киевском районе вражеский БпЛА упал возле многоэтажки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, детонации не было. Еще один БпЛА следом попал по Салтовскому району, было известно о трех пострадавших. Вечером обстрелы продолжились.