Харьков атаковали дроны вечером 22 сентября, есть погибший и повреждения

Дроны атаковали легковые автомобили.

Дополнено в 22:05. Третий раз за вечер россияне атаковали Киевский район и снова авто, информирует Игорь Терехов.

Дополнено в 21:35. Поступила информация об одном погибшем, сообщил Игорь Терехов.

В результате удара двух вражеских дронов в Киевском районе горят два автомобиля, в близлежащих многоквартирных домах кое-где выбиты окна.

21:30

Информация об ударе БпЛА появилась в 21:06. До этого мониторы предупреждали об угрозе FPV — акустически его наблюдали в районе Малой Даниловки.

В Киевском районе вражеский дрон попал в авто — есть информация о пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В результате обстрела вспыхнули два легковых автомобиля, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Через несколько минут Игорь Терехов рассказал, что произошло еще одно попадание в Киевском районе.

«В результате попадания двух вражеских дронов в Киевском районе горят два автомобиля, в близлежащих многоквартирных домах кое-где выбиты окна», — сообщил Игорь Терехов.

Как «Объектив» сообщал ранее, 22 сентября россияне трижды за день атаковали БпЛА Киевский и Салтовский районы Харькова, в результате — четверо пострадавших.