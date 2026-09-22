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Харьков атаковали дроны вечером 22 сентября, есть погибший и повреждения

Происшествия 22:05   22.09.2026
Оксана Якушко
Харьков атаковали дроны вечером 22 сентября, есть погибший и повреждения

Дроны атаковали легковые автомобили.

Дополнено в 22:05. Третий раз за вечер россияне атаковали Киевский район и снова авто, информирует Игорь Терехов.

Дополнено в 21:35. Поступила информация об одном погибшем, сообщил Игорь Терехов.

В результате удара двух вражеских дронов в Киевском районе горят два автомобиля, в близлежащих многоквартирных домах кое-где выбиты окна.

21:30

Информация об ударе БпЛА появилась в 21:06. До этого мониторы предупреждали об угрозе FPV — акустически его наблюдали в районе Малой Даниловки.

В Киевском районе вражеский дрон попал в авто — есть информация о пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В результате обстрела вспыхнули два легковых автомобиля, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Через несколько минут Игорь Терехов рассказал, что произошло еще одно попадание в Киевском районе.

«В результате попадания двух вражеских дронов в Киевском районе горят два автомобиля, в близлежащих многоквартирных домах кое-где выбиты окна», — сообщил Игорь Терехов.

Как «Объектив» сообщал ранее, 22 сентября россияне трижды за день атаковали БпЛА Киевский и Салтовский районы Харькова, в результате — четверо пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 22:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дроны атаковали легковые автомобили.".