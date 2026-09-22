Харьков атаковал вражеский БпЛА: пострадала женщина, поврежден автосалон

22 сентября враг ударил по Харькову БпЛА. Пострадал один человек.

Дополнено в 14:23. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание в Киевском районе зафиксировали на открытой территории, поврежден автосалон.

Дополнено в 14:17. 38-летняя женщина пострадала в Киевском районе Харькова, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

14:08. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание дрона зафиксировано в Киевском районе.

Есть информация об одном пострадавшем.

Напомним, с 14 по 20 сентября враг атаковал Харьков 13 раз. В результате ударов пострадали три человека, погибших за неделю нет, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, под ударами находились Киевский, Шевченковский, Слободской, Основянский и Индустриальный районы. Враг применял FPV-дроны, «Молнии», реактивные «Шахеды» и Бандероль. Попадание зафиксировали на территориях предприятий, в дорожное покрытие, на парковке, возле неработающего бизнес-центра. Также удар был по «Эпицентру».