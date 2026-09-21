Трагедия на Лозовщине и 2-й сезон «Вивальди»: итоги 21 сентября и выходные

Россияне массированно атаковали беспилотниками Лозовскую громаду, Белецкий объявил результаты второго сезона операции «Вивальди», а Задоренко рассказал, что происходит в Казачьей Лопане. МГ «Объектив» напоминает главные новости понедельника и выходных.

Две женщины погибли, 13-летний подросток подвергся тяжелым ожогам. Российская армия массированно атаковала беспилотниками Лозовскую общину. Только по Лозовой прилетели пять вражеских «гераней», сообщила областная прокуратура. Также под ударом было село Катериновка. В результате удара в Лозовой повреждены дома и железнодорожная инфраструктура. Мэр города Сергей Зеленский сообщил о гибели Людмилы Цендры – заместительнице директора и преподавательницы Лозовской музыкальной школы, еще три человека пострадали. Удар по Екатериновке унес жизни Ирины Цяцьки – завхоз Екатериновского лицея. Беспилотник попал прямо в ее частный дом, полностью разрушен. 13-летний сын Ирина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, сообщили в ГСЧС. В общине завтра будет День траура.

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Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил об освобождении населенных пунктов Шандриголове и Дерилово в Донецкой области, а также – установлении полного контроля над Дробышевым. На Лиманском направлении защитники вернули под контроль Украины уже 125 кв. км территории. Операция продолжается.

Об этом заявил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко в программе «Голос громады». Он отметил, что оккупанты продолжают инфильтрацию и скрываются по подвалам и норам в поселке, ярках и посадках. Им помогает в этом «зеленка». Однако как только листья спадут, шансов спастись у захватчиков будет гораздо меньше. В Казачьей Лопани в таких условиях продолжают жить 37 гражданских. Они периодически выходят на связь, а некоторые даже добираются до Слатиного за гуманитарной помощью.

Необычную эстафету мастерства провели по выходным для сотрудников двух троллейбусных депо города. Участники демонстрировали знание правил дорожного движения, навыки обнаружения неисправностей и мастерство вождения. А также отрабатывали тушение пожара и оказание медицинской помощи. Победила команда Троллейбусного депо №3.

Об опасной погоде во вторник предупредил жителей Харьковской области Гидрометцентр. В Харькове и области ожидается гроза. Температура воздуха начнет падать – до 20 тепла днем ​​по городу. По оценкам специалистов, вторая декада сентября выдалась теплее многолетних средних показателей. Температура соответствовала метеорологическому лету.

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