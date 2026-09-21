Трагедия на Лозовщине и 2-й сезон «Вивальди»: итоги 21 сентября и выходные
Россияне массированно атаковали беспилотниками Лозовскую громаду, Белецкий объявил результаты второго сезона операции «Вивальди», а Задоренко рассказал, что происходит в Казачьей Лопане. МГ «Объектив» напоминает главные новости понедельника и выходных.
Лозовская община в трауре: погибли две женщины
Две женщины погибли, 13-летний подросток подвергся тяжелым ожогам. Российская армия массированно атаковала беспилотниками Лозовскую общину. Только по Лозовой прилетели пять вражеских «гераней», сообщила областная прокуратура. Также под ударом было село Катериновка. В результате удара в Лозовой повреждены дома и железнодорожная инфраструктура. Мэр города Сергей Зеленский сообщил о гибели Людмилы Цендры – заместительнице директора и преподавательницы Лозовской музыкальной школы, еще три человека пострадали. Удар по Екатериновке унес жизни Ирины Цяцьки – завхоз Екатериновского лицея. Беспилотник попал прямо в ее частный дом, полностью разрушен. 13-летний сын Ирина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, сообщили в ГСЧС. В общине завтра будет День траура.
Второй сезон операции «Вивальди» наступил
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил об освобождении населенных пунктов Шандриголове и Дерилово в Донецкой области, а также – установлении полного контроля над Дробышевым. На Лиманском направлении защитники вернули под контроль Украины уже 125 кв. км территории. Операция продолжается.
Казачья Лопань остается под контролем Сил обороны
Об этом заявил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко в программе «Голос громады». Он отметил, что оккупанты продолжают инфильтрацию и скрываются по подвалам и норам в поселке, ярках и посадках. Им помогает в этом «зеленка». Однако как только листья спадут, шансов спастись у захватчиков будет гораздо меньше. В Казачьей Лопани в таких условиях продолжают жить 37 гражданских. Они периодически выходят на связь, а некоторые даже добираются до Слатиного за гуманитарной помощью.
Водители троллейбусов соревновались в Харькове
Необычную эстафету мастерства провели по выходным для сотрудников двух троллейбусных депо города. Участники демонстрировали знание правил дорожного движения, навыки обнаружения неисправностей и мастерство вождения. А также отрабатывали тушение пожара и оказание медицинской помощи. Победила команда Троллейбусного депо №3.
Гроза надвигается на Харьковщину
Об опасной погоде во вторник предупредил жителей Харьковской области Гидрометцентр. В Харькове и области ожидается гроза. Температура воздуха начнет падать – до 20 тепла днем по городу. По оценкам специалистов, вторая декада сентября выдалась теплее многолетних средних показателей. Температура соответствовала метеорологическому лету.
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