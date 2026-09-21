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Ракеты, КАБы и сотни БпЛА: Синегубов назвал потери Харьковщины за неделю

Происшествия 17:19   21.09.2026
Елена Нагорная
Ракеты, КАБы и сотни БпЛА: Синегубов назвал потери Харьковщины за неделю

В течение недели с 14 по 20 сентября ударам подвергся 61 населенный пункт Харьковщины, включая Харьков. Шесть человек погибли, еще 66 пострадали, в том числе пятеро детей.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне применили:

▪️8 ракет;
▪️41 КАБ;
▪️4 РСЗО;
▪️8 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️21 БпЛА типа «Молния»;
▪️48 FPV-дронов;
▪️557 БпЛА (тип устанавливается).

В Харькове поврежден многоквартирный дом, торговый центр, складское помещение и два автомобиля.

В области больше всего пострадала инфраструктура Изюмского района, где повреждены 32 частных и четыре многоквартирных дома, два админздания, шесть хозяйственных построек, пять магазинов, два учебных заведения, музыкальная школа, медучреждение, два заведения общепита, электросети, два гаража, железнодорожная инфраструктура, 11 автомобилей.

Значительные повреждения — в Богодуховском районе: многоквартирный и 15 частных домов, два админздания, нежилое здание, шесть хозяйственных построек, складское здание, СТО, парикмахерская, электросети, два магазина, сельхозтехника, спортплощадка, гараж, четыре авто, машина скорой помощи.

Как сообщала МГ «Объектив», с 14 по 20 сентября россияне атаковали Харьков 13 раз. Пострадали три человека, погибших за неделю нет. Военные РФ применили FPV-дроны, «Молнии», реактивные «Шахеды» и «Бандероль». Попадание зафиксировали на территориях предприятий, в дорожное покрытие, на парковке, возле неработающего бизнес-центра. Второй раз за месяц удару подвергся «Эпицентр».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 17:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение недели с 14 по 20 сентября ударам подвергся 61 населенный пункт Харьковщины, включая Харьков. Шесть человек погибли, еще 66 пострадали, в том числе пятеро детей.".