Ракеты, КАБы и сотни БпЛА: Синегубов назвал потери Харьковщины за неделю

В течение недели с 14 по 20 сентября ударам подвергся 61 населенный пункт Харьковщины, включая Харьков. Шесть человек погибли, еще 66 пострадали, в том числе пятеро детей.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне применили:

▪️8 ракет;

▪️41 КАБ;

▪️4 РСЗО;

▪️8 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️21 БпЛА типа «Молния»;

▪️48 FPV-дронов;

▪️557 БпЛА (тип устанавливается).

В Харькове поврежден многоквартирный дом, торговый центр, складское помещение и два автомобиля.

В области больше всего пострадала инфраструктура Изюмского района, где повреждены 32 частных и четыре многоквартирных дома, два админздания, шесть хозяйственных построек, пять магазинов, два учебных заведения, музыкальная школа, медучреждение, два заведения общепита, электросети, два гаража, железнодорожная инфраструктура, 11 автомобилей.

Значительные повреждения — в Богодуховском районе: многоквартирный и 15 частных домов, два админздания, нежилое здание, шесть хозяйственных построек, складское здание, СТО, парикмахерская, электросети, два магазина, сельхозтехника, спортплощадка, гараж, четыре авто, машина скорой помощи.

Как сообщала МГ «Объектив», с 14 по 20 сентября россияне атаковали Харьков 13 раз. Пострадали три человека, погибших за неделю нет. Военные РФ применили FPV-дроны, «Молнии», реактивные «Шахеды» и «Бандероль». Попадание зафиксировали на территориях предприятий, в дорожное покрытие, на парковке, возле неработающего бизнес-центра. Второй раз за месяц удару подвергся «Эпицентр».