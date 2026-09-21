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В Харькове парень устроил дебош у магазина и лез в драку с полицией

Происшествия 18:05   21.09.2026
Татьяна Литвина
В Харькове парень устроил дебош у магазина и лез в драку с полицией Фото: полиция Харьковской области

Парень устроил скандал у входа в один из магазинов Харькова. Он громко матерился и пытался затеять драку с сотрудниками охраны. Охрана применила к нему слезоточивый газ и вызвала медиков и полицию. После дебоша в общественном месте парень напал на полицейского.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в полиции Харьковской области.

Как рассказали в полиции, правоохранители остановили дебошира и провели его в карету скорой помощи. Однако в автомобиле задержанный снова начал нецензурно ругаться и бросаться на медработников.

«На законные требования успокоиться мужчина не реагировал. Правоохранители немедленно вмешались, чтобы защитить медиков. Во время выполнения служебных обязанностей и применения мер физического воздействия для пресечения противоправных действий агрессивного молодого человека один из полицейских получил легкие телесные повреждения», — сообщили в полиции.

Молодому человеку сообщили о подозрении ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Напомним, в Харькове будут судить заведующего хирургическом отделении одной из больниц города. Он входил в состав экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФЛ). Правоохранители установили, что в декларации врач не указал имущество, финансовое обязательство и доход супруги.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 18:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парень устроил скандал у входа в один из магазинов Харькова. Он громко матерился и пытался затеять драку с сотрудниками охраны. После дебоша парень напал на полицейского.".