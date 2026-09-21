В Харькове поймали мужчину, который выдавал себя за полицейского

В Харькове мужчину подозревают в покупке фальшивого удостоверения сотрудника полиции. Как установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, он мог приобрести документы через интернет.

По данным следствия, в мае в соцсетях подозреваемый узнал, что за деньги неизвестный сможет ему изготовить удостоверение сотрудника работника Национальной полиции Украины. После чего он передал свои анкетные данные, личное фото и оплатил оформление поддельных документов.

«В дальнейшем был изготовлен поддельный документ со сведениями о якобы прохождении мужем службы в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, наличии у него специального звания и других служебных данных. Полученное поддельное удостоверение фигурант хранил при себе», – установили копы.

В июле подозреваемого остановили правоохранители за нарушение ПДД. И по их просьбе мужчина предъявил документы, заранее зная, что они поддельные.

«Согласно заключению эксперта, документ не соответствует установленному образцу служебного удостоверения Национальной полиции Украины по способам печати и специальным элементам защиты. Следователи отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 при процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры города Харькова сообщили мужчине о подозрении по ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины», – написали в полиции.