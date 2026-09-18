Сегодня 18 сентября 2026 года: какой день в истории

18 сентября в Украине – День памяти погибших байкеров и День города Лубны. В этот день 96 года убили римского императора Домициана — полагают, что к сговору могла быть причастна его жена. В 1640-м в Киеве начал работу церковный собор, утвердивший «Великий катехизис Петра Могилы». В 1714-м в Англию прибыл король Георг I – основатель династии, которая до сих пор на престоле Великобритании. В 1841-м родился историк и фольклорист Михаил Драгоманов. В 1886-м в Le Figaro опубликовали манифест символизма. В 1944-м вышла книга «Путь к рабству», которая существенно повлияла на взгляды Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. В 1946-м по приказу Сталина убили одного из идеологов «украинизации» 1920-х годов Александра Шумского. В 1991-м Верховная Рада Украины приняла решение на протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг. В 2014-м в Шотландии провели референдум о независимости от Великобритании.

Праздники и памятные даты 18 сентября

18 сентября в Украине – День памяти погибших байкеров и День города Лубны.

В мире – Международный день равной оплаты труда, Всемирный день мониторинга качества воды.

В третью пятницу сентября отмечают Международный день вина «Гренаш».

Также сегодня: Всемирный день корпоративной культуры, День фиолетового бюстгальтера (направленный на повышение осведомленности о раке молочной железы), Международный день чтения электронных книг, Всемирный день бамбука, Международный день Траминера (это сорт винограда).

Видео создано с использованием ИИ

18 сентября в истории

18 сентября 96 года убили римского императора Домициана. Он стал жертвой заговора своего ближайшего окружения. По свидетельству римского консула и историка Кассия Диона, о заговоре знала супруга императора Домиция, а также два префекта преторианской гвардии — Норбан и Петроний Секунд. Непосредственными участниками заговора были придворные чиновники и люди из императорского окружения. Со смертью Домициана прервалась императорская династия Флавиев.

Домициан был младшим сыном императора Веспасиана. Перед ним в Риме правил старший брат – Тит. Он скончался от естественных причин в 81 году. Однако это не помешало распространению слухов о якобы причастности Домициана к смерти брата и стремлении захватить престол. Надежных доказательств причастности Домициана к смерти брата нет.

«В начале своего правления Домициан оказался способным администратором и не игнорировал благосостояние народа. До прихода к власти Флавиев значительная часть Рима нуждалась в восстановлении, главным образом из-за пожаров, разрушений и неспособности предыдущих императоров что-то с этим сделать. Он восстановил руины многих общественных построек, включая Капитолий, который сгорел в 80 году н. э., построил новый храм Юпитера-Хранителя, новый стадион и концертный зал для музыкантов и поэтов», — пишет американский историк Дональд Вассон в World History Encyclopedia.

О себе Домициан, конечно, тоже не забывал – и построил два новых императорских дворца: для официальных приемов и отдыха. Он также пытался повысить стандарты общественной морали в развращенном Риме, хотя сам и не был ее образцом. Этот император, в отличие от своих отца и брата, не был военачальником. Впрочем, он заслужил уважение римских легионов другим способом – став первым императором после Октавиана Августа, кто повысил им зарплату.

Однако имеющиеся достижения императора со временем нивелировались его личными отрицательными чертами и, как описывают античные авторы, растущей паранойей.

«В своем труде «Двенадцать цезарей» Светоний утверждал, что Домициан поначалу не был злым; однако алчность и страх перед убийством сделали его жестоким. Историк Кассий Дион в своей «Римской истории» писал, что император был одновременно дерзким и быстрым на гнев… По мере того как его правление продвигалось, а давление власти росло, его охватила паранойя. Чтобы оплатить свои расточительства, он усилил еврейский налог, введенный его отцом, и захватил состояние сенаторов и богатых римлян. Его паранойя распространилась даже на его супругу Домицию Лонгину. Он обвинил ее в прелюбодеянии (некоторые источники утверждали, что она этого заслуживала) и планировал казнить», — пишет Дональд Вассон.

Жена была не единственной, кто оказался в опасности из-за паранойи Домициана. Постепенно усиливались репрессии против сенаторов и представителей императорского окружения, происходили многочисленные казни. Император постоянно боялся заговоров, увеличивал количество осведомителей вокруг себя, усиливал охрану. Однако именно этим и воспользовались реальные заговорщики. Один из них, Стефан, несколько дней симулировал травму руки, чтобы в повязке спрятать кинжал. К императору он смог приблизиться под предлогом, что принес ему информацию о заговоре и список его возможных участников. Подобравшись под таким предлогом к Домициану, убийца ударил императора кинжалом в пах. Домициан еще в силах был сопротивляться, завязалась борьба, но на место прибежали другие заговорщики и добили его.

«Услышав о его смерти, римский сенат был в восторге… В последующие месяцы город праздновал смерть старого императора, перевернув его статуи и церемониальные арки, однако преторианская гвардия не восприняла убийство с легкостью, и в конце концов многие заговорщики нашли свою собственную смерть», — пишет историк.

18 сентября 1640 года в Киеве начал работу церковный собор, на котором утвердили катехизис авторства киевского митрополита Петра Могилы и Исаи Козловского-Трофимовича. Подробнее.

18 сентября 1714 года в Англию прибыл новый король – Георг І. Подробнее.

18 сентября 1841 года родился историк и фольклорист Михаил Драгоманов. Подробнее.

18 сентября 1886 года французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете «Le Figaro» статью «Le Symbolisme» — манифест поэтов (и писателей, а после — художников) — символистов. Подробнее.

18 сентября 1944 года впервые опубликована книга экономиста Фридриха Хайека «Путь к рабству». Подробнее.

18 сентября 1946 года по распоряжению Сталина убит украинский советский деятель и один из идеологов «украинизации» 1920-х годов Александр Шумский. Подробнее.

18 сентября 1973 года ФРГ и ГДР вошли в состав ООН.

18 сентября 1991 года Верховная Рада Украины постановила до принятия Конституции на протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг.

18 сентября 2014 года состоялся референдум о независимости Шотландии. 55% населения страны высказались против выхода из состава Великобритании. Подробнее.

Церковный праздник 18 сентября

18 сентября чтят память преподобного Евмения, епископа Гортинского. Подробнее.

Народные приметы

Если листья у березы еще не опали, то зима будет теплой.

А если сорняки вытянулись в высоту, то – снежной.

Что нельзя делать 18 сентября

Нельзя ссориться, особенно с близкими.

Нельзя стричься.