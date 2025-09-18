Сегодня 18 сентября: какой праздник и день в истории

18 сентября 2014 года в Шотландии провели референдум о независимости от Великобритании. В 1991-м Верховная Рада Украины приняла решение до принятия Конституции на протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг. В 1946-м по приказу Сталина убили одного из идеологов украинизации 1920-х годов Александра Шумского. В 1944-м вышла книга «Путь к рабству», которая существенно повлияла на взгляды Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. В 1886-м в Le Figaro опубликовали манифест символизма. В 1841-м родился историк и фольклорист Михаил Драгоманов. В 1714-м в Англию прибыл король Георг I – основатель династии, которая до сих пор находится на престоле Великобритании. В 1640-м в Киеве начал работу церковный собор, утвердивший «Великий катехизис Петра Могилы».

Праздники и памятные даты 18 сентября

18 сентября в Украине – День городов Миргород и Лубны.

В мире – Международный день равной оплаты труда, Всемирный день мониторинга качества воды.

Также сегодня: Всемирный день корпоративной культуры, День фиолетового бюстгальтера (направленный на повышение осведомленности о раке молочной железы), День памяти погибших байкеров, Международный день чтения электронных книг, Всемирный день бамбука, Международный день Траминера (это сорт винограда).

18 сентября в истории

18 сентября 1640 года в Киеве начал работу церковный собор, на котором утвердили катехизис авторства киевского митрополита Петра Могилы и Исаи Козловского-Трофимовича. Подробнее.

18 сентября 1714 года в Англию прибыл новый король – Георг І. Подробнее.

18 сентября 1841 года родился историк и фольклорист Михаил Драгоманов. Подробнее.

18 сентября 1886 года французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете «Le Figaro» статью «Le Symbolisme» — манифест поэтов (и писателей, а после — художников) — символистов. Подробнее.

18 сентября 1944 года впервые опубликована книга экономиста Фридриха Хайека «Путь к рабству». Подробнее.

18 сентября 1946 года по распоряжению Сталина убит украинский советский деятель и один из идеологов «украинизации» 1920-х годов Александр Шумский. Подробнее.

18 сентября 1973 года ФРГ и ГДР вошли в состав ООН.

18 сентября 1991 года Верховная Рада Украины постановила до принятия Конституции на протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг.

18 сентября 2014 года состоялся референдум о независимости Шотландии. 55% населения страны высказались против выхода из состава Великобритании.

«Вопрос референдума звучал так: «Должна ли Шотландия быть независимой страной?», на который избиратели отвечали «Да» или «Нет». Победу одержала ответившая «против» сторона с 2 001 926 (55,3%) голосами против независимости и 1 617 989 (44,7%) голосами «за». Явка в 84,6% была самой высокой, зафиксированной на выборах или референдумах в Соединенном Королевстве со времен всеобщих выборов в январе 1910 года, которые состоялись до введения общего избирательного права», — пишет англоязычная Википедия.

Право голоса на этом референдуме впервые предоставили гражданам Шотландии 16 и 17 лет. Также голосовать могли граждане ЕС, проживающие в Шотландии (в то время Великобритания еще не вышла из Европейского Союза).

Путь к проведению референдума начался еще в 2007 году. Тогда во время предвыборной кампании обещание «поставить ребром» вопрос независимости дала Шотландская национальная партия (ШНП). Она выиграла выборы, став крупнейшей партией парламента, но не имела большинства. ШНП сформировала так называемое правительство меньшинства. И именно оно разработало первую версию законопроекта о референдуме, опубликованную в 2010 году. Однако большинство в шотландском парламенте, которое составляли оппозиционные партии, голосование за этот законопроект провалило. Так что идею пришлось отложить. На следующих выборах, в 2011 году, ШНП получила еще больше голосов, заняв 69 из 129 мест в парламенте. Это уже позволяло решать вопросы референдума без поддержки оппозиционеров. Правительство Шотландии начало консультации с правительством Великобритании, которое в то время возглавлял Дэвид Кэмерон. Стороны договорились, проработали юридические детали и подписали в 2012 году Эдинбургское соглашение.

В нем выписали условия референдума о независимости Шотландии. В 2013 году на базе достигнутых договоренностей правительство Великобритании подготовило проект указа, которым предоставило парламенту Шотландии необходимые полномочия для проведения референдума о независимости до 31 декабря 2014 года включительно. Этот проект одобрили обе палаты парламента и утвердила королева Елизавета II. Шотландское правительство соответственно разработало, а парламент утвердил закон о референдуме.

В течение года в стране шли активные публичные прения и информационные кампании как за независимость, так и против нее. В конце концов, более убедительной оказалась кампания «Лучше вместе» — за продление пребывания в составе Великобритании.

«Среди важных вопросов, поднятых во время референдума, была валюта, которую будет использовать независимая Шотландия, государственные расходы, членство в ЕС и нефть Северного моря. Экзитпол показал, что сохранение фунта стерлингов было решающим фактором для проголосовавших против, тогда как «недовольство политикой Вестминстера» было решающим фактором для проголосовавших за», — отмечает англоязычная Википедия.

Церковный праздник 18 сентября

18 сентября чтят память преподобного Евмения, епископа Гортинского. Подробнее.

Народные приметы

Если листья у березы еще не опали, то зима будет теплой.

А если сорняки вытянулись в высоту, то – снежной.

Что нельзя делать 18 сентября

Нельзя ссориться, особенно с близкими.

Нельзя стричься.