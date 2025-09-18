Сьогодні 18 вересня: яке свято та день в історії

18 вересня 2014 року в Шотландії провели референдум про незалежність від Великої Британії. У 1991-му Верховна Рада України ухвалила рішення до прийняття Конституції на протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор. У 1946-му за наказом Сталіна вбили одного з ідеологів “українізації” 1920-х років Олександра Шумського. У 1944-му вийшла книга “Шлях до рабства”, яка суттєво вплинула на погляди Маргарет Тетчер та Рональда Рейгана. У 1886-му в “Le Figaro” опублікували маніфест символізму. У 1841-му народився історик і фольклорист Михайло Драгоманов. У 1714-му до Англії прибув король Георг I – засновник династії, яка досі на престолі Великої Британії. У 1640-му в Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив “Великий катехизис Петра Могили”.

Свята та пам’ятні дати 18 вересня

18 вересня в Україні – День міст Миргород і Лубни.

У світі – Міжнародний день рівної оплати праці, Всесвітній день моніторингу якості води.

Також сьогодні: Всесвітній день корпоративної культури, День фіолетового бюстгальтера (спрямований на підвищення поінформованості про рак молочної залози), День пам’яті загиблих байкерів, Міжнародний день читання електронних книг, Всесвітній день бамбука, Міжнародний день Трамінера (це сорт винограду).

18 вересня в історії

18 вересня 1640 року в Києві розпочав роботу церковний собор, на якому затвердили катехизис авторства київського митрополита Петра Могили та Ісаї Козловського-Трохимовича. Докладніше.

18 вересня 1714 року в Англію прибув новий король – Георг I. Докладніше.

18 вересня 1841 року народився історик і фольклорист Михайло Драгоманов. Докладніше.

18 вересня 1886 року французький поет Жан Мореас опублікував у газеті “Le Figaro” статтю “Le Symbolisme” – маніфест поетів (і письменників та художників) – символістів. Докладніше.

18 вересня 1944 року вперше опубліковано книгу економіста Фрідріха Гаєка “Шлях до рабства”. Докладніше.

18 вересня 1946 року за розпорядженням Сталіна вбито українського радянського діяча та одного з ідеологів “українізації” 1920-х років Олександра Шумського. Докладніше.

18 вересня 1973 року ФРН та НДР увійшли до складу ООН.

18 вересня 1991 року Верховна Рада України ухвалила до прийняття Конституції на протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор.

18 вересня 2014 року відбувся референдум щодо незалежності Шотландії. 55% населення висловилися проти виходу зі складу Великої Британії.

“Питання референдуму звучало так: “Чи повинна Шотландія бути незалежною країною?”, на яке виборці відповідали “Так” або “Ні”. Перемогу здобула сторона, яка відповіла “проти”, з 2 001 926 (55,3%) голосами проти незалежності та 1 617 989 (44,7%) голосами “за”. Явка у 84,6% була найвищою, зафіксованою на виборах чи референдумах у Сполученому Королівстві з часів загальних виборів у січні 1910 року, які відбулися до запровадження загального виборчого права”, — пише англомовна Вікіпедія.

Право голосу на цьому референдумі вперше надали громадянам Шотландії 16 та 17 років. Також голосувати могли громадяни ЄС, які мешкають у Шотландії (тоді Велика Британія ще не вийшла з Європейського Союзу).

Шлях до проведення референдуму розпочався ще у 2007 році. Тоді під час передвиборчої кампанії обіцянку “поставити руба” питання незалежності дала Шотландська національна партія (ШНП). Вона виграла вибори, ставши найбільшою партією парламенту, але не мала більшості. ШНП сформувала так званий уряд меншості. І саме він розробив першу версію законопроєкту про референдум, опубліковану у 2010 році. Проте більшість у шотландському парламенті, яку складали опозиційні партії, голосування за цей законопроєкт провалила. Тож ідею довелося відкласти. На наступних виборах, у 2011 році, ШНП отримала ще більше голосів, посівши 69 зі 129 місць у парламенті. Це дозволяло розв’язувати питання референдуму без підтримки опозиціонерів. Уряд Шотландії розпочав консультації з урядом Великої Британії, який на той час очолював Девід Кемерон. Сторони домовилися, опрацювали юридичні деталі та підписали у 2012 році Единбурзьку угоду.

У ній виписали умови референдуму щодо незалежності Шотландії. У 2013 році на базі досягнутих домовленостей уряд Великої Британії підготував проєкт указу, яким надав парламенту Шотландії необхідні повноваження щодо проведення референдуму про незалежність до 31 грудня 2014 року включно. Цей проєкт схвалили обидві палати парламенту та затвердила королева Єлизавета II. Шотландський уряд відповідно розробив, а парламент затвердив закон про референдум.

Протягом року в країні йшли активні публічні дебати та інформаційні кампанії як за незалежність, так і проти неї. Зрештою, переконливішою виявилася кампанія “Краще разом” – за продовження перебування у складі Великої Британії.

“Серед важливих питань, порушених під час референдуму, були валюта, яку використовуватиме незалежна Шотландія, державні витрати, членство в ЄС та нафта Північного моря. Екзит-пол показав, що збереження фунта стерлінгів було вирішальним фактором для тих, хто проголосував проти, тоді як “невдоволення політикою Вестмінстера” було вирішальним фактором для тих, хто проголосував “за”, – відзначає англомовна Вікіпедія.

Церковне свято 18 вересня

18 вересня вшановують пам’ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо листя в берези ще не опало, то зима буде теплою.

А якщо бур’яни витягнулися у висоту, то – сніжною.

Що не можна робити 18 вересня

Не можна сваритися, особливо з близькими.

Не можна стригти волосся.