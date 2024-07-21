Який мирний план завершення війни в Україні запропонував Джонсон Трампу – DM

Кордони 2022 року, українці замість американців на базах НАТО в Європі, вступ до НАТО – такий мирний план для завершення війни «на правильних умовах для України та Заходу» опублікував експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в авторській колонці Daily Mail. Саме це завершення війни запропонував Джонсон кандидату у президенти США Дональду Трампу.

Поговоривши з Дональдом Трампом цього тижня, я більш ніж будь-коли переконався, що в нього вистачить сил і сміливості все виправити, врятувати Україну, принести мир і зупинити згубне поширення конфлікту.

Хоч би що говорили деякі інші республіканці про Україну в минулому, я вважаю, що Трамп розуміє реальність: поразка України стане величезною поразкою для Америки. Йдеться не лише про згасання свободи та демократії, цих кардинальних американських цінностей, та поневолення українського народу — хоча цей результат був би похмурим сам по собі.

Йдеться про довгострокові наслідки перемоги Путіна; про практичний ефект цієї катастрофи для Європи, Америки та світу. Якщо Путін переможе в Україні, він, звісно, ​​не зупиниться на цьому.

Подивіться на карту; послухайте речі, які зараз говорить російський президент, — його перевернуте з ніг на голову розуміння історії Польщі та причин початку Другої світової війни.

Путін ясно дав зрозуміти, що вважає розпад СРСР — за його словами — «найбільшою катастрофою 20-го століття» і хоче його відновити.

Він не просто піде на Грузію, а на все російське «ближнє зарубіжжя». Він уже почав гітлерівські заяви щодо поводження з російськомовними у Прибалтиці. Де це закінчиться?

Якщо стане ясно, що НАТО підвело Україну, а Америка зазнала невдачі, то хто впевнений, що альянс відстоюватиме інтереси своїх членів?

Поки Путін дестабілізує всю Східну Європу, знищує досягнення Рональда Рейгана і зводить нанівець врегулювання, розпочате після холодної війни, його китайські партнери будуть лише раді захопити Тайвань, тоді як «Хезболла» атакує Ізраїль.

Раптом ми можемо опинитися на порозі воістину жахливого конфлікту, в якому американці опиняться перед вибором: або відмовитись від усіх претензій на світове лідерство, або заплатити трильйони доларів, щоб відновити порядок і знову відправити молодих американців помирати за кордон на чужій землі.

Це жахлива перспектива, і все ж таки її можна було б запобігти порівняно незначній ціні, без втрат серед американців, якби ми — Захід на чолі зі США — рішуче виступили за свободу в Україні.

Українці показали, що можуть перемогти та переможуть. Навіть сьогодні вони знову відтісняють Путіна в Харківській області і завдають величезної шкоди росіянам на Донбасі. Їхній героїзм неймовірний. Але війна триває надто довго, і ціна її величезна — у життях, економічних стражданнях і нестабільності.

Я вірю, що Трамп може покласти цьому кінець — на правильних для України та Заходу умовах. Наголошую, що не можу бути певним, що саме він зробить, якщо його оберуть. Але це те, що він міг би зробити.

Він міг би укласти для світу велику угоду, в якій Путін зрештою переконається, що майбутнє України — бути вільною, суверенною та незалежною європейською країною; а це означає двоетапний підхід.

Перший крок – зміцнити руку Заходу та зміцнити Україну. За останні два роки ми постійно бажали українцям мети – перемоги – не бажаючи їм коштів.

Ми хронічно зволікали з наданням необхідного спорядження. І навіть зараз ми накладаємо безглузді обмеження на те, як вони можуть його використати, тож українцям доводиться боротися з однією рукою, пов’язаною за спиною.

Нині росіяни використовують плануючі авіабомби, щоб завдати значної шкоди українським позиціям. Але українці не можуть відповісти, тому що США не дозволяють їм використовувати ATACMS для поразки російських аеродромів, а Велика Британія, на жаль, не дозволяє їм використовувати Storm Shadow.

Трамп міг би просто зробити те, що йому здається природним — покласти край бюрократичній плутанині та тяганинам, дати українцям необхідні їм дозволи, а потім, коли Путіна знову відтіснять, запропонувати угоду.

Путіну доведеться відступити як мінімум до кордонів, що існували до вторгнення у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решту України необхідно буде визнати вільною країною, здатною обирати свою долю в рамках ЄС та НАТО та абсолютно готовою до якнайшвидшого вступу.

В українців під рушницею перебуває понад мільйон людей. Тепер вони добре звикли працювати з обладнанням НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодних причин, через які українські сили не повинні замінити частину з 70 000 американських солдатів, які все ще перебувають у Європі.

Це дозволило б Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому та змусити європейців зробити більше для власної оборони: це одна з його ключових цілей.

Що Росія отримає натомість? Ну, я вважаю, що є різні стимули, які можуть спрацювати з Путіним. Він, звісно, ​​зможе заявити, що «спеціальна військова операція» — вона ж вторгнення — пройшла успішно, і що він денацифікував Україну. Можуть бути спеціальні заходи захисту носіїв російської.

Насамперед з приходом Трампа до Білого дому з’явилася реальна перспектива якогось глобального зближення з РФ, а з Путіним — повернення до тих часів, коли РФ була шановним партнером «Великої вісімки» і навіть НАТО.

Але є лише один спосіб досягти цього результату силою. Вашингтону при Трампі доведеться показати, що міжнародні кордони необхідно поважати та що СРСР неможливо відновити силою.

Це означає повну підтримку українців. Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би таким безрозсудним і злочинним, аби вторгнутися до України.

Ніколи не забувайте, що саме Трамп, а не Обама чи Байден, передав українцям протитанкову зброю Javelin, яка відіграла таку важливу роль у битві за Київ у 2022 році. Трамп вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії.

Якщо і коли він повернеться до влади, наприкінці цього року, Трамп має величезний шанс — не лише виправити спадщину свого попередника, а й повести світ уперед. Дональд Трамп бачить ризик: поразка України обернеться величезними довгостроковими витратами для Америки та світу.

З іншого боку, перемога України — за правильного підходу — могла б прокласти шлях, хоч як це парадоксально, до нових і набагато кращих відносин з РФ. Це була б велика перемога як для Америки, так і для всього світу.