Замах на Трампа на мітингу: стрілка ліквідували й ідентифікували (відео) – ЗМІ

Колишнього президента Дональда Трампа було поранено під час передвиборчого мітингу в суботу в Пенсільванії, але він почувається “добре”, заявили в його кампанії, повідомляє Голос Америки.

Колишній президент і ймовірний кандидат від Республіканської партії лише почав виступати на мітингу, що стартував о 6:00 вечора за місцевим часом, коли в натовпі почулися звуки, схожі на звуки пострілів.

На кадрах телевізійної трансляції було видно, як Трамп потягнувся правою рукою до голови, на його обличчі з’явилася кров. Агенти з його охорони кинулися на сцену та швидко вивели його до безпеки.

Інцидент офіційно назвали спробою вбивства колишнього президента, але мотив досі невідомий, сказав під час брифінгу для ЗМІ Кевін Роджек, спеціальний агент офісу ФБР у Піттсбурзі.

ФБР ідентифікувало стрільця на мітингу Трампа як Томаса Метью Крукса, повідомляє CNN.

Згідно з публічними даними, стрілець, який намагався вбити колишнього президента Дональда Трампа, був 20-річним зареєстрованим республіканцем, який раніше зробив невеликий внесок на користь групи, пов’язаної з демократами.

Томас Метью Крукс жив у передмісті Піттсбурга Бетел-Парк, приблизно за 35 миль на південь від місця проведення мітингу Трампа, де, за словами правоохоронців, він стріляв у колишнього президента.

За даними місцевих ЗМІ, він закінчив середню школу Бетел-Парк у 2022 році.

Зловмисник відкрив вогонь по Трампу, перебуваючи на даху сусідньої будівлі за межами периметра безпеки мітингу, після чого був убитий агентами Секретної служби. На його тілі не було жодних документів, що засвідчують особу, тому агентам довелося «провести аналіз ДНК та отримати біометричне підтвердження», — заявив спецагент Кевін Роджек.

Один з учасників мітингу загинув, двоє інших отримали тяжкі поранення.