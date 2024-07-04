Трамп не має стратегії щодо війни в Україні, тільки перший крок – Клімкін
Трамп не може виглядати слабким, і це плюс для нас. Він не може з’їхати на якусь там логіку компромісу. Оскільки всі скажуть “Трампе, ти ж хотів зробити Америку “Great Again”… Я впевнений, що Трамп спробує зняти рівень бойової активності, знизити його та почати розмову. Це логіка, яка завжди лунає в оточенні його радників. Але це не означає мати стратегію, це означає мати перший крок.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, климкин, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 11:18;
Кореспондент Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп не може виглядати слабким, і це плюс для нас. Він не може з’їхати на якусь там логіку компромісу. Оскільки…".