Трамп не має стратегії щодо війни в Україні, тільки перший крок – Клімкін

Трамп не може виглядати слабким, і це плюс для нас. Він не може з’їхати на якусь там логіку компромісу. Оскільки всі скажуть “Трампе, ти ж хотів зробити Америку “Great Again”… Я впевнений, що Трамп спробує зняти рівень бойової активності, знизити його та почати розмову. Це логіка, яка завжди лунає в оточенні його радників. Але це не означає мати стратегію, це означає мати перший крок.