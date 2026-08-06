Live

Фейкові листи від Міненерго розсилають українцям – чим вони небезпечні

Суспільство 10:32   06.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фейкові листи від Міненерго розсилають українцям – чим вони небезпечні

У АТ “Харківобленерго” розповіли, що фіксують масову розсилку підозрілих листів на електронні пошти українців. Їх маскують під нібито офіційні звернення від Міністерства енергетики та Державної інспекції енергетичного нагляду. Однак ці листи – фейкові та можуть бути небезпечними.

Зловмисники залякують споживачів тим, що за їхніми адресами нібито виявлено «критичну розбіжність між розподіленою та облікованою потужністю». При цьому в повідомленнях наголошують, що цей інцидент уже кваліфіковано як несанкціоноване втручання в роботу приладу обліку або використання несертифікованого обладнання“, – пишуть в обленерго.

Однак у Міненерго наголошують: усі ці повідомлення – фейк. Шахраї намагаються залякати громадян та посіяти паніку. До того ж у подібних листах можуть бути небезпечні гіперпосилання для викрадення персональних даних.

“Міненерго не має повноважень здійснювати такі перевірки і ніколи не розсилає подібні листи, а Держенергонагляд не проводив жодного дистанційного аналізу балансу споживання. Якщо ви отримали подібний лист, у жодному разі не переходьте за посиланнями та негайно зверніться для перевірки до оператора системи розподілу (обленерго), на гарячу лінію Міненерго або Держенергонагляду”, – додали в повідомленні.

Читайте також: Двоє загиблих, є важкопоранені: РФ ударила по залізничній станції у Лозовій

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

На виході з метро “Університет” тепер сяятимуть дерева
На виході з метро “Університет” тепер сяятимуть дерева
06.08.2026, 11:29
Повоювати з коровами вирішили росіяни: ворог ударив по фермі на Харківщині
Повоювати з коровами вирішили росіяни: ворог ударив по фермі на Харківщині
06.08.2026, 09:38
Новини Харкова — головне 6 серпня: троє загиблих у Балаклії, двоє у Лозовій
Новини Харкова — головне 6 серпня: троє загиблих у Балаклії, двоє у Лозовій
06.08.2026, 09:58
Майже 80 БпЛА вдарили по Харківщині за добу – Синєгубов
Майже 80 БпЛА вдарили по Харківщині за добу – Синєгубов
06.08.2026, 08:53
Двоє загиблих, є важкопоранені: РФ ударила по залізничній станції в Лозовій
Двоє загиблих, є важкопоранені: РФ ударила по залізничній станції в Лозовій
06.08.2026, 09:54
Фейкові листи від Міненерго розсилають українцям – чим вони небезпечні
Фейкові листи від Міненерго розсилають українцям – чим вони небезпечні
06.08.2026, 10:32

Новини за темою:

05.08.2026
“Щоб уникнути відключень”: енергетики звернулись до жителів через спеку
05.08.2026
Обстріли Харківщини: були проблеми зі світлом, удар по дитячому закладу
29.07.2026
Росіяни заявили, що Задоренко “допоміг” їм знищити бронеавтомобіль – фейк
29.07.2026
Понад дві тисячі людей залишилися без світла на Дергачівщині через удар РФ
23.07.2026
У суботу Індустріальний район буде без світла: проведуть невідкладні роботи


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Фейкові листи від Міненерго розсилають українцям – чим вони небезпечні», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2026 в 10:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Однак ці листи – фейкові та можуть бути небезпечними.".