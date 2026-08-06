Фейкові листи від Міненерго розсилають українцям – чим вони небезпечні

У АТ “Харківобленерго” розповіли, що фіксують масову розсилку підозрілих листів на електронні пошти українців. Їх маскують під нібито офіційні звернення від Міністерства енергетики та Державної інспекції енергетичного нагляду. Однак ці листи – фейкові та можуть бути небезпечними.

“Зловмисники залякують споживачів тим, що за їхніми адресами нібито виявлено «критичну розбіжність між розподіленою та облікованою потужністю». При цьому в повідомленнях наголошують, що цей інцидент уже кваліфіковано як несанкціоноване втручання в роботу приладу обліку або використання несертифікованого обладнання“, – пишуть в обленерго.

Однак у Міненерго наголошують: усі ці повідомлення – фейк. Шахраї намагаються залякати громадян та посіяти паніку. До того ж у подібних листах можуть бути небезпечні гіперпосилання для викрадення персональних даних.

“Міненерго не має повноважень здійснювати такі перевірки і ніколи не розсилає подібні листи, а Держенергонагляд не проводив жодного дистанційного аналізу балансу споживання. Якщо ви отримали подібний лист, у жодному разі не переходьте за посиланнями та негайно зверніться для перевірки до оператора системи розподілу (обленерго), на гарячу лінію Міненерго або Держенергонагляду”, – додали в повідомленні.