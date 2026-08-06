Майже 80 БпЛА вдарили по Харківщині за добу – Синєгубов

Троє загиблих, 14 постраждалих, серед них дитина. Такими є наслідки російських атак за добу в Харківській області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень 6 людей, гостру реакцію на стрес – 5 людей; у м. Балаклія загинули жінки 86 і 69 років та 63-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 65-річну жінку і 70-річного чоловіка”, – написав Синєгубов.

За добу окупанти випустили по регіону таке озброєння:

п’ять ракет;

чотири КАБи;

п’ять БпЛА типу “герань-2”;

три БпЛА типу «молния»;

шість fpv-дронів;

60 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.