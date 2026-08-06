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Майже 80 БпЛА вдарили по Харківщині за добу – Синєгубов

Події 08:53   06.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже 80 БпЛА вдарили по Харківщині за добу – Синєгубов

Троє загиблих, 14 постраждалих, серед них дитина. Такими є наслідки російських атак за добу в Харківській області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень 6 людей, гостру реакцію на стрес – 5 людей; у м. Балаклія загинули жінки 86 і 69 років та 63-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 65-річну жінку і 70-річного чоловіка”, – написав Синєгубов.

За добу окупанти випустили по регіону таке озброєння:

  • п’ять ракет;
  • чотири КАБи;
  • п’ять БпЛА типу “герань-2”;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 60 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2026 в 08:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє загиблих, 14 постраждалих, серед них дитина. Такими є наслідки російських атак за добу в Харківській області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.".