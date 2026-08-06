Майже 80 БпЛА вдарили по Харківщині за добу – Синєгубов
Троє загиблих, 14 постраждалих, серед них дитина. Такими є наслідки російських атак за добу в Харківській області, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків зазнали поранень 6 людей, гостру реакцію на стрес – 5 людей; у м. Балаклія загинули жінки 86 і 69 років та 63-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 65-річну жінку і 70-річного чоловіка”, – написав Синєгубов.
За добу окупанти випустили по регіону таке озброєння:
- п’ять ракет;
- чотири КАБи;
- п’ять БпЛА типу “герань-2”;
- три БпЛА типу «молния»;
- шість fpv-дронів;
- 60 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.