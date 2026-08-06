Доми в Балаклії обстріляли росіяни – троє людей загинули

Приватні доми атакував ворог сьогодні, 6 серпня, повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За його інформацією, всі удари прийшлися по одному з мікрорайонів Балаклії. Перший “приліт” зафіксували на території приватного будинку. Там загинула жінка, почалася пожежа, рятувальники проводять розбір завалів.

“Другий ворожий удар стався поблизу іншого приватного будинку. Ця атака забрала життя ще двох людей — чоловіка та жінки. На місцях ворожих ударів працюють усі відповідні служби“, – додав Карабанов.