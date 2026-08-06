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Доми в Балаклії обстріляли росіяни – троє людей загинули

Події 07:19   06.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Доми в Балаклії обстріляли росіяни – троє людей загинули Фото: Віталій Карабанов

Приватні доми атакував ворог сьогодні, 6 серпня, повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. 

За його інформацією, всі удари прийшлися по одному з мікрорайонів Балаклії. Перший “приліт” зафіксували на території приватного будинку. Там загинула жінка, почалася пожежа, рятувальники проводять розбір завалів.

Обстріл Балаклії 6 серпня
Фото: Віталій Карабанов

Другий ворожий удар стався поблизу іншого приватного будинку. Ця атака забрала життя ще двох людей — чоловіка та жінки. На місцях ворожих ударів працюють усі відповідні служби“, – додав Карабанов.

Обстріл Балаклії 6 серпня
Фото: Віталій Карабанов

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приватні доми атакував ворог сьогодні, 6 серпня, повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. ".