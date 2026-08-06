Дома в Балаклее обстреляли россияне – трое людей погибли

Частные дома атаковал враг сегодня, 6 августа, сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

По его информации, все удары пришлись по одному из микрорайонов Балаклеи. Первый «прилет» зафиксировали на территории частного дома. Там погибла женщина, начался пожар, спасатели проводят разбор завалов.

«Второй вражеский удар произошел вблизи другого частного дома. Эта атака унесла жизни еще двух человек – мужчины и женщины. На местах вражеских ударов работают все соответствующие службы», – добавил Карабанов.