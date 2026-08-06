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Дома в Балаклее обстреляли россияне – трое людей погибли

Происшествия 07:19   06.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Дома в Балаклее обстреляли россияне – трое людей погибли Фото: Виталий Карабанов

Частные дома атаковал враг сегодня, 6 августа, сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов. 

По его информации, все удары пришлись по одному из микрорайонов Балаклеи. Первый «прилет» зафиксировали на территории частного дома. Там погибла женщина, начался пожар, спасатели проводят разбор завалов.

Обстрел Балаклеи 6 августа
Фото: Виталий Карабанов

«Второй вражеский удар произошел вблизи другого частного дома. Эта атака унесла жизни еще двух человек – мужчины и женщины. На местах вражеских ударов работают все соответствующие службы», – добавил Карабанов.

Обстрел Балаклеи 6 августа
Фото: Виталий Карабанов

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частные дома атаковал враг сегодня, 6 августа, сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов. ".