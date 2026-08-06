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Количество штурмов на двух направлениях сравнялось – данные Генштаба

Украина 08:09   06.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Количество штурмов на двух направлениях сравнялось – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях количество атак врага было примерно одинаковым. Всего в регионе зафиксировали 23 боя. 

На севере от Харькова ВСУ отбили 12 атак россияне около Старицы, Волчанска, Хатнего, Тернового и Земляного Яра.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорваться 11 раз в районе Купянска, Кондрашовки, Новоосиново и Шейковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 261 боевое столкновение. Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 299 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10672 дронов-камикадзе и осуществил 3314 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 66 из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

Потери оккупантов следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях количество атак врага было примерно одинаковым. ".